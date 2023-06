Nový Amarok už dorazil do Česka. Kolik utáhne na kouli a co na to konkurence?

Po třinácti letech přijíždí pick-up od Volkswagenu v nové generaci, která vznikla ve spolupráci s Fordem. K dispozici je naftový čtyř- a šestiválec, ceny začínají na 1,1 milionu korun.

Když školitel Volkswagenu Martin Pokorný na tiskové konferenci představuje nový Amarok, nejprve mluví o práci designérského týmu. Ten se prý na tři roky přestěhoval do Austrálie, aby tu nasál mentalitu místních majitelů pick-upů.

K tomu dostal nelehký úkol, novinku co možná nejvíce odlišit od sesterského modelu Ford Ranger. "To, co je na autě vidět, je ze sedmdesáti procent jiné," říká pan Pokorný, přičemž si dává pozor, aby ani jednou nezmínil značku Ford. Pro Volkswagen je americká automobilka raději "technologický partner".

Nový Amarok přijíždí do Evropy ve verzi double cab se čtyřmi dveřmi a pěti sedadly. Pod kapotou tentokrát ukrývá pouze naftové motory, kromě čtyřválcového dvoulitru také třílitrový šestiválec. Také ony jsou dílem "technologického partnera", vznikaly však podle zadání Volkswagenu.

Všechno je teď s Amarokem trochu jinak, místo v Hannoveru sjíždějí hotová auta z pásů závodu v jihoafrické Pretorii. "Nová generace je o deset centimetrů delší než ta původní, přičemž rozvor mezi nápravami narostl o sedmnáct centimetrů," upozorňuje Martin Pokorný s tím, že změnu nejvíce pocítí cestující na zadních sedadlech, kteří teď mají mnohem více místa na nohy. Aby si přítomní udělali lepší představu o délce auta, pohotově porovná Amarok s Rolls-Roycem Cullinan, od kterého Volkswagen "dělí pouze jeden centimetr".

Navzdory cenovému rozdílu několika milionů mají vozy něco společného. Oba si zakládají na své univerzálnosti, konkrétně Amarok těží z pověsti auta, se kterým "přes den vyrazíte pracovat do lesa a večer s ním zajedete na operu". Samozřejmě poté, co ho na dvoře wapkou zbavíte nánosů bahna.

Komfortní podvozek, dobře odhlučněná kabina a výborné sladění desetistupňového automatu s motorem jsou ostatně první věci, které řidiči za volantem novinky přijdou na mysl. Navzdory vysokému těžišti a korpulentním rozměrům působí i na klikatých silnicích Amarok hbitě a sebejistě, aby pak v náročném úseku po nezpevněných komunikacích převedl, že nic terénního mu není dost svaté.

Ceník - Volkswagen Amarok

Amarok Life Style PanAmericana Aventura 2.0 TDI / 125 kW 1 102 893 Kč ---------- ---------- ---------- ---------- 2.0 TDI / 151 kW ---------- 1 169 914 Kč ---------- ---------- ---------- 2.0 TDI / 151 kW AT ---------- 1 202 112 Kč ---------- ---------- ---------- 3.0 TDI / 177 kW AT ---------- ---------- 1 305 169 Kč 1 458 435 Kč 1 504 497 Kč

*Všechny ceny jsou včetně DPH.

Druhá generace přijíždí výhradně s pohonem 4 x 4, v běžném provozu jsou však poháněna pouze zadní kola. Stačí ale přepnout do režimu 4A, aby se s pomocí lamelové spojky připojila k pohonu také přední náprava. Pro těžký terén je tu ještě režim 4H, kdy je výkon motoru mezi obě nápravy distribuován v poměru 50:50.

Mimo silnice toho Amarok umí víc než dřív - zatímco se první generace směla ponořit do vody hluboké maximálně půl metru, nyní zvládá až osmdesáticentimetrový brod. Pokrok je vidět také v nabídce asistenčních systémů. Novinka jich má třicet, z toho dvacet nových. Nechybí ani LED světla v základní výbavě, za příplatek s funkcí adaptivního svícení Matrix.

Jednou z důležitých vlastností velkých pick-upů je schopnost utáhnout těžký náklad. Nejlépe si s ním poradí verze s planetovým automatem, za kterou lze zavěsit 3,5tunový brzděný přívěs. Vozy vybavené šestistupňovou ručně řazenou převodovkou zvládají přívěs od 3,2 do 3,45 tuny. A kdo rád stanuje na střeše auta, může se tu vyspat ve třech až čtyřech lidech. Střecha nově unese 350 kg.

Srovnání s konkurencí - základní verze s dvojitou kabinou

VW Amarok Ford Ranger Isuzu D-Max Toyota Hilux Verze 2.0 TDI / 125 kW 2.0 EcoBlue / 125 kW 1.9 / 120 kW 2.4 D-4D / 110 kW Cena od 1 102 893 Kč 1 197 900 Kč 902 100 Kč 1 103 520 Kč Ložná plocha (d / š) 1651 / 1584 mm 1544 / 1584 mm 1570 / 1530 mm 1525 / 1540 mm Nosnost 942 kg 1067 kg 1040 kg 1115 kg Hmotnost brzděného přívěsu až 3450 kg až 3450 kg až 3500 kg až 3500 kg Světlá výška 224 mm 229 mm 250 mm 255 mm Nájezdový úhel vpředu / vzadu 29 / 26 ° 28 / 25,6 ° 30,5 / 24,2 ° 29 / 27 °

Ke standardní dvouleté záruce přidává Volkswagen další dva roky zdarma, za pátý rok garance už se ale připlácí. Do servisu na prohlídku se musí každý rok nebo po ujetí 20 tisíc kilometrů. Podle toho, co nastane dřív.