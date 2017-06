Nové Volvo XC60 se pokusí zabránit každé nehodě. Zabrzdí, strhne volant nebo upozorní na cyklistu

před 19 minutami

Nejsilnější kartou je pro Volvo už tradičně jeho bezpečnost. Automobilka přichází u každého modelu s novými prvky, XC60 není výjimkou. Nyní je kompaktní SUV vybaveno systémem proti střetu s jiným vozem jedoucím v protisměru, detekce mrtvého úhlu umí nově zasáhnout do řízení a aktualizovaný systém City Safety pomůže vyhnout se překážce. A kromě toho pozná i cyklistu, což jsme vyzkoušeli na vlastní kůži.

Bezpečnost. To je hlavní lákadlo, na které švédská automobilka vábí řidiče. Chlubí se tím, že už v roce 1959 nasadila jako první bezpečnostní pásy do aut. Volvo jde ale tak daleko, že si dalo poměrně obtížný závazek: od roku 2020 v jeho autech nezahyne jediný člověk. To by se mělo už týkat i druhé generace úspěšného modelu XC60. A proto je bezpečnostními systémy přímo nabité.

Byl to právě tento model, který v první generaci přišel se systémem City Safety. Auto bylo schopné detekovat vůz před sebou a pokud hrozil střet, zabrzdilo. V nízkých rychlostech přibližně do 40 km/h dokázalo zabránit nehodě, ve vyšších alespoň snížilo její následky. Dnes se tento systém už objevuje ve vozech napříč automobilovým trhem.

Druhá generace Volva XC60 přichází s vylepšeným City Safety, který je i jako u minulé generace standardem pro všechny výbavy. Nově ke své schopnosti brzdit přidává ještě aktivní zásah do řízení, aby auto vybočilo, pokud už nelze dobrzdit - prostě řidiči pomůže zatočit správným směrem, aby se vyhnul překážce. Zařízení funguje mezi 50 až 100 km/h.

Ve vyšších rychlostech, tedy mezi 60 až 120 km/h, Volvo XC60 kontroluje na okresních silnicích protiběžný pruh. Pokud řidič švédského SUV vybočuje a hrozí střet s protijedoucím autem, dokáže systém znovu zasáhnout do řízení. Pokusí se přitom vrátit auto zpět do jeho pruhu.

Systém si samozřejmě dál zachovává své schopnosti detekce dalších nebezpečí. Rozpozná tak chodce, nebo dokonce divokou zvěř. Volvo také umí rozeznat cyklistu, což se nám během prvního svezení po silnicích v okolí Barcelony potvrdilo. Na serpentině včas upozornilo na rychle jedoucího muže na kole výstražným signálem a varovným symbolem promítnutým na čelní sklo.

Kromě této elektroniky je na palubě také v základní výbavě asistent pro udržení auta v pruhu na dálnici. V kombinaci s adaptivním tempomatem schopným udržovat vzdálenost za jinými vozidly se po dálnici cestuje velmi pohodlně. Je to krok Volva směrem k autonomnímu řízení, i když je zatím stále nutné, aby měl řidič ruce na volantu. Podobné zařízení má ale dnes už celá řada konkurentů.

SUV je v základu vybaveno i elektronickým řízením stability s aktivní kontrolou stáčivosti. To znamená, že systém dokáže vyhodnotit krizovou situaci a směřuje auto přesně tam, kam míří volant. Pokud dochází ke smyku, přibrzdí patřičná kola.

Je tu i asistent stability přívěsu. Auto také při prudkém brzdění dokáže doporučit, kam stočit volant, aby nedošlo ke smyku. Také se snaží bránit případnému převrácení. A pokud už k němu dojde, je XC60 dovybaveno systémy ochrany posádky při bočním nárazu a zmíněném převrácení.

Nové Vovlo XC60 je tak pojízdnou výstavou bezpečnostních systémů, z nichž je celá řada dostupná pro všechny budoucí majitele bez nutnosti příplatku. SUV, které patří k nejprodávanějším vozům ve své kategorii v Evropě jsme podrobně testovali. Výsledek najdete zde.

Volvo XC60 jsme také porovnali s konkurencí. Do souboje jsme přizvali Mercedes-Benz GLC a Audi Q5. Srovnání všech tří aut najdete pod tímto odkazem.