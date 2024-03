9 věcí, které byste měli vědět o čínské prémii. V čem má Nio ET7 navrch a kde ztrácí?

Originální sedan z Číny láká na špičkovou výbavu. Kdo touží po prémiovém elektroautě, které jen tak někdo, a to zejména na českém trhu nemá, mohlo by ho Nio ET7 zaujmout. Není to ale nic pro konzervativce a ani pro ty, kdo chtějí strávit u nabíječek co nejkratší čas.

reklama