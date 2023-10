Německé mýto pro nákladní auta nad 3,5 tuny i pro obytňáky? Ne, ale dokažte to

Letní prázdniny v roce 2024 odstartují velkou změnou na německých dálnicích. Naši sousedé se rozhodli od 1. července zavést mýtné i pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Autoklub ADAC zjišťoval, do jaké míry se povinnost týká i obytných aut.

Z přibližně 27 tisíc registrovaných obytných aut v České republice tvoří vozy s celkovou hmotností nad 3,5 tuny jen několik procent. Ačkoliv velký obytňák přináší svému majiteli řadu výhod (například nemusí úzkostlivě hlídat, co si vzít na cestu, aby povolenou hmotnost nepřekročil), nevýhody jsou nasnadě: nutnost rozšířit si řidičský průkaz o skupinu C a povinnost platit dálniční mýto ve většině evropských zemí.

Z tohoto pohledu je chystané zavedení mýtného v Německu k majitelům domu na kolech vstřícné. Stejně jako v případě drobných řemeslníků, kteří pro svou práci potřebují převážet materiál, také obytná auta nad 3,5 tuny jsou z povinnosti platit za použití dálnice vyjmuta. Jak však uvádí německý autoklub, v praxi se mohou vyskytnout komplikace s výkladem takové výjimky.

Podle experta ADAC na kempování Martina Zöllnera kamery mýtného systému i policejní hlídky ve většině případů auto sloužící k obytným účelům na první pohled rozpoznají, a jeho majitele tak nečeká byrokratické dokazování ani žádné poplatky.

Pak je tu však podle Zöllnera skupina aut, typicky amatérské přestavby dodávkového auta na obytné, u kterých jejich účel pouhým pohledem rozpoznat nelze. A právě v těchto případech by mohlo dojít k nedorozuměním a obstrukcím.

Jaká auta tedy definici obytného auta splňují? Podle Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu (BALM) jsou to taková, která jsou trvale a napevno připevněnými obytnými zařízeními (včetně toalety, sprchy, postele, kuchyně a obytných prostor) a která jsou používána výhradně k přepravě osob, a nikoliv k přepravě zboží. To platí i pro nákladní vozy se skříňovými nástavbami, které byly takto dodatečně přestavěny.

U obytných aut s ložnou plochou (např. box pro koně, garáž) musí obytná část tvořit alespoň 50 procent celkové plochy a nákladní prostory nesmí být využívány pro podnikatelské účely, nýbrž jen pro soukromé cesty.

Pádným argumentem, že auto je provozováno jako osobní a obytné, je zápis v technickém průkazu. Pokud je zde uvedena kategorie M2 SA, resp. M3 SA, neměl by při případném dokazování účelu vozidla nastat problém.

Jak však připouští Martin Zöllner, menší část obytných aut zůstává otypovaná jako nákladní, jde zejména o vozy přestavěné k obytnému účelu dodatečně. V takovém případě zápis v technickém průkazu začíná písmenem N.

I s autem otypovaným jako nákladní lze podle autoklubu po německých dálnicích teoreticky jezdit zdarma i v budoucnu. Důkazní břemeno vůči provozovateli mýtného, že jde o vůz obytný, je však plně na provozovateli vozidla.

ADAC proto doporučuje, pokud je to možné, nechat vůz úředně zařadit do kategorie osobních aut. Další možností je pak registrace u provozovatele mýtného systému, kterým je společnost Toll Collect. Podle zjištění redakce Aktuáně.cz stránky provozovatele s možností registrace auta žádajícího o výjimku z placení zatím nepočítají, to se však během příštích měsíců nepochybně změní.