Nemáte doma poklad? Staré hračky a modely jdou na dračku, stojí jako ojeté auto

Když v květnu někdo koupil plastovou Tatru 813 za 235 tisíc korun, překvapilo to asi všechny. Hračka sice byla bez poškození, v originálním obalu a jednou jen z několika desítek vyrobených kusů, přesto částka na úrovni zánovního auta dalece přesáhla sumy, za něž se staré hračky a modely v Česku prodávají.

Tatra z družstva Dubena za 235 tisíc a pak dlouho nic. Tak drahou starožitnou hračku aukční portál Aukro, přes nějž se plastová tatrovka prodala, neeviduje. Za ní je další plastová tatrovka, tentokrát model nákladního typu T111 z bakelitu od firmy Technoplast. "Podobně jako u Tatry 813 šlo o výjimečně se vyskytující model s původním obalem. Jeho cena byla 131 tisíc korun," komentuje expert na sběratelství a starožitnictví Aukra Pavel Krejčíř.

Jak také Aktuálně.cz už dříve vysvětloval kurátor sbírky Muzea autíček na zámku Příseka Robert Švec, u spousty starých hraček žene cenu nahoru nostalgie. Na příkladu T813 také vysvětloval, že se zkrátka potkala nabídka s poptávkou a našli se sběratelé, kteří byli ochotni podobné peníze dát. To se jistě dá aplikovat i na další "drahé" hračky.

Krejčíř pak ještě dodává, že ceněné jsou u modelů i raritní barevné varianty. "Nezřídka je cena málo vídané barevné varianty několikanásobná proti těm běžnějším barvám," dodává.

To je vidět u modelu motorky Sunbeam se sajdkárem Milford od firmy Matchbox z počátku 60. let, která se objevila v žebříčku nejdražších v kategorii sběratelských modelů. Loni v dubnu ji nový majitel vydražil za 55 500 korun, protože byla v prototypové modré barvě. Oficiálně přitom vyšla jen ve stříbrném laku. Co na tom, že modrý model nebyl nýtovaný, a tedy sestavený jen volně. Koneckonců prototypové modely jak nových Matchboxů, tak i sesterské firmy Hot Wheels jsou mezi sběrateli ceněné i dnes.

Nad sto tisíc se podle dat Aukra dostalo od roku 2020 jen šest položek z kategorií starožitných hraček a modelářství. O dvou tatrovkách již byla řeč, ve třech případech pak šlo o celé sbírky. Jednou autíčka české firmy Směr i s krabičkami, dále obrovskou sbírku vláčku pro modelové železnice v měřítku H0 a také celoživotní sbírku 1500 Matchboxů z 80. a 90. let. Poslední "statisícovou" položkou pak byla charitativní aukce modelu letadla s podpisem prezidenta Petra Pavla za 200 tisíc korun.

Pavel Krejčíř z Aukra pak ještě z žebříčku nejdražších hraček a modelů od roku 2020 vypichuje Škodu 120 LS na dálkové ovládání od firmy Tesla Elektronik. Ta se v žebříčku objevuje dokonce dvakrát, ve dvou různých kusech. V obou případech podle prodejců byla plastová škodovka funkční a navíc s originální krabičkou, vzhledem k jinému designu polepů pak nešlo o jeden a tentýž model.

Dražší z nich našel majitele loni v únoru za 70 500 korun, levnější pak v lednu 2021 za 50 200 korun. Na desítku nejdražších hraček, podobně jako desítku nejdražších modelů, které se od roku 2020 prodaly na Aukru, se můžete podívat do galerie.