Radost z vitríny: Dnešní "angličáky" stojí pár stovek, statisíce i miliony korun

Vladimír Löbl

Stáří mužů se prý určuje podle velikosti jejich hraček. V případě automobilových miniatur to ale, zdá se, tak úplně neplatí. Komu zrovna chybí nějaký ten milion na Rolls-Royce či Ferrari, ten si může pořídit alespoň věrnou zmenšeninu a v obýváku mít třeba hned celý autosalon.

Sběratelství automobilových modelů u nás má dlouhou tradici, v tomto směru jsme ze zemí střední a východní Evropy opravdovou velmocí. I přestože se až na výjimky před rokem 1989 daly "angličáky" koupit jen ve specializovaných obchodech Tuzexu.

Na krabičky s nápisy Matchbox, Corgi, Polistil, Mebetoys, Bburago či Norev byli vždy na Vánoce natěšeni všichni malí kluci. A dosti často je tam opravdu našli. Jejich otcům se totiž většinou podařilo "schrastit" pár tuzexových korun a pořídit za ně nějakého toho "angličáka". A byla to velká událost.

Autíčka z krabiček od zápalek

Miniatury aut v měřítku 1 : 43 v Evropě začala vyrábět ve 30. letech francouzská firma Solido, britská Dinky Toys a německá společnost Märklin, později následovaná firmou Schuco. Po druhé světové válce je doplnila značka Matchbox od britské firmy Lesney Product. Jméno dostala po krabičkách od zápalek, do nichž se autíčka původně balila.

Právě Matchbox se stal fenoménem mezi modýlky, i díky němu se vžilo zlidovělé označení "angličák". I firmy ze světa miniatur ale procházejí krizemi, zanikají nebo se přeskupují do koncernů. Značky jako Matchbox či Corgi jsou dnes součástí amerického hračkářského gigantu Mattel, kterému patří i značka Hot Wheels, a u nás v 90. letech populární Bburago skončilo po krachu v roce 2005 pod křídly konkurenční firmy Maisto.

K nejžádanějším automobilovým miniaturám dnes patří formáty 1 : 18 a 1 : 43. Pro menší a mladší sběratele je určeno cenově dostupné měřítko 1 : 24. Sběratelskou specialitou je pak formát 1 : 12, výjimečně i 1 : 8.

Nejčastěji se sbírají jednotlivé značky vozů, dále pak všechny modely od určitého výrobce nebo modely pouze v jednom měřítku. Nejoblíbenější značkou je jednoznačně Ferrari, velký zájem je ale i o vozy Porsche a BMW. Velmi populární jsou také závodní vozy, zejména ty z formule 1.

Drtivá většina běžných automobilových modýlků dnes vzniká v Číně a dalších asijských zemích (Macao, Thajsko, Bangladéš). Jejich výroba si totiž žádá značný podíl ruční práce. Při výrobě těch jednodušších projde v čínských manufakturách každá miniatura rukama až 250 lidí. Stroje totiž stále nejsou schopny přesně umístit drobné části či potisk.

V Evropě dnes existuje pouze několik menších dílen. Některé své dražší modely v Česku vyrábí i tuzemská firma Abrex z Divišova, která se specializuje na nové i historické vozy Škoda. Její zakladatel Radek Bukovský byl jedním z těch, kdo pravidelně vyráželi do Tuzexu obdivovat a občas i koupit nějaký ten "angličák".

Modýlky často prozradí i podobu skutečného vozu

Vývoj modýlku trvá několik měsíců. Musí totiž projít schvalovacím procesem u výrobce skutečného vozu, a to i pokud se již nevyrábí. V případě nových vozů miniatury často vznikají v předstihu, tak aby byly na trhu v době uvedení novinky.

Není výjimkou, že fotografie miniatury "uteče" na internet ještě před premiérou a prozradí podobu skutečného vozu. To se stalo například u Bentley Bentayga, Volva S90, VW Beetle Cabrio, Mercedesu E Kombi či Land Roveru Discovery Sport.

Většinou platí, že s velikostí modelu roste i cena. Jsou však i výjimky, kdy model v měřítku 1 : 43 o délce 10 až 12 cm stojí i pět až šest tisíc korun, neboť se jedná o velmi malé série.

Patrně nejkvalitnější ještě dostupné modely na světě v současné době staví firma CMC. Jsou propracovány do nejmenšího detailu, čemuž odpovídá i cena více než 50 000 Kč. Skládají se totiž z více než jednoho tisíce dílů. Mají kožená sedadla, kovové výplety kol, kabely ke svíčkám v motoru, funkční kovová a jednotlivě skládaná listová pera, stahování oken na kličku, box s nářadím či klíčky v zapalování.

V podobné kvalitě vyrábí modely i firma Exoto, v minimálních sériích a ve špičkové kvalitě zhotovují modely také firmy BBR a MR Collection. K významným výrobcům patří také firmy Auto Art, Kyosho a Minichamps. Ke sběratelským raritám patří výtvory znovuzrozeného Pocheru. To jsou skutečné lahůdky pro fajnšmekry. Pocher, který vyrábí zmenšeniny ve formátu 1 : 8, se po patnáctileté odmlce vrátil s modelem Lamborghini Aventador LP 700-4 s cenovkou téměř 14 tisíc korun.

Bentley 1 : 8 z konfigurátoru

Aktivní v tomto směru jsou i samotné automobilky, které nabízejí exkluzivní miniatury svých modelů. Bentley kupříkladu detailní model Continentalu GT v měřítku 1 : 8, který si můžete naspecifikovat v konfigurátoru jako skutečné auto.

Pro modýlek, který na délku měří 78 cm, můžete vybírat lak karoserie, barvu koženého čalounění, design kol, ale i celou řadu dalších detailů. Zmenšenina je zhotovena z více než tisíce dílků a výroba zabere okolo 300 hodin práce. Zájemci si proto musí připravit v přepočtu více než 200 000 Kč. Continental GT v garáži i ten ve vitríně v obýváku tak mohou být navlas stejné.

Ve srovnání s tím, co nabízí Rolls-Royce, je to ale ještě levné. Britové aktuálně nabízejí luxusní Cullinan v měřítku 1 : 8 v základním provedení za minimálně dvojnásobek. V případě modýlku je to tedy stejné jako v případě skutečných aut od Rolls-Roycu. Sestavení z 1200 dílků trvá ještě déle - 450 hodin, tedy dvojnásobek toho co skutečné auto.

Vše je přesně na míru podle konkrétního zadání. Zájemci si mohou vybrat z palety přibližně 40 tisíc "standardních" barev nebo zvolit nějakou podle vlastního přání. Světlomety i zadní světla lze rozsvítit a ve dveřích jsou vyndavací deštníky. V nabídce je nově kromě Cullinanu i Phantom.

Úžasné modely za hromady peněz nabízí i firma Amalgam Collection, a to v měřítku 1 : 2 a 1 : 8. Monoposty F1 má dokonce 1 : 4 za v přepočtu 570 000 Kč. Její široká nabídka obsahuje celou řadu zajímavých zmenšenin sportovních a závodních aut, mj. Bugatti Chiron 1 : 8 za čtvrt milionu korun.

Aventador z 500 kg zlata byl už trochu moc

Samostatnou kapitolou byly svého času výtvory Němce Roberta Gülpena. Ten od roku 1999 stavěl exkluzivní modýlky pro movité sběratele. Jeho "běžná" produkce představuje pozlacené miniatury z mincovního stříbra v měřítku 1 : 18, kterých kvůli exkluzivitě vzniklo vždy jen pětadvacet kusů od jednoho typu.

Zákazníci k nim dostali i fotodokumentaci z výroby a skleněnou vitrínu. Výroba jednoho exempláře zabrala 150 až 200 hodin. Nákladnosti a exkluzivitě odpovídala i cena okolo 700 tisíc korun. Spíše než jen o modýlky se tedy jednalo již o umělecká díla.

Velkou publicitu Gülpenovi před deseti lety zajistil záměr postavit miniaturu Lamborghini Aventador z 500 kg ryzího zlata za astronomických 152 000 000 Kč, tedy patnáctinásobek ceny skutečného vozu. To ale bylo zřejmě již trochu moc i na movité šejky a vše skončilo "prototypem" v měřítku 1 : 8 z karbonu, zlata, platiny a diamantů za "pouhých" 4,1 milionu korun.