I tímhle se dají otáčet kola auta? Prohlédněte si nejbláznivější volanty

Vladimír Löbl

Volant během sice prošel během staletého vývoje řadou změn, stále je to ale většinou jen nudné černé plastové kolo. V průběhu času nebyla nouze o zajímavé experimenty a v souvislosti se samořiditelnými auty to vypadá, že to do budoucna nebude v tomto směru žádná nuda. Jak vypadaly nejzajímavější volanty v minulosti a co nás čeká v budoucnosti?

Velké pozdvižení v poslední době vyvolal zejména nový "yoke" volant Tesly pro Model S i Model X. Vypadá spíše jako ovladač herní konzole či berany a fanouškům akčních seriálů z osmdesátých let se spolu s ním možná objeví asociace s ovládáním legendárního KITTa ze seriálu Knight Rider. Podobně ale vypadal i volant konceptu Tesla Roadster z roku 2017. Tehdy ale ještě nikoho nenapadlo, že by to Elon Musk myslel vážně… Foto: Citroën Inspirace z lodí

Za více než sto dvacet let motorismu prošel volant významnou evolucí. První automobil na světě jej ale ještě neměl. Benzova tříkolka z roku 1886 se totiž řídila ještě pomocí jednoduché páky. Měla jen omezený rozsah pohybu a nezaručovala dostatečnou přesnost při manévrování. Na tehdejší ježdění to ještě stačilo, jak se ale technika vyvíjela, bylo jasné, že tudy cesta nevede. Podnět ke zlepšení přišel z námořní dopravy, kde se již léta používalo osvědčené kormidlo. Za vynálezce volantu je považován Alfred Vacheron. V roce 1894 tento francouzský inženýr absolvoval se svým Panhardem 4 HP vybaveným volantem závod z Paříže do Rouenu. První, kdo ho u svých vozů zavedl, byla o čtyři roky později francouzská značka Panhard & Levassor. V roce 1902 už byl volant doplněn o další páky, kterými řidič ovládal základní funkce motoru, jako je časování zápalu, bohatost směsi, ale objevil se na něm i klakson. U Fordu T, prvního dostupného automobilu, byl již volant jeho neodmyslitelnou součástí. Tvar volantu zůstal v podstatě nezměněný po celou dobu historie automobilů, většinou se upravovaly jen detaily. Navzdory mnohým experimentům automobilek se žádné jiné řešení neprosadilo více než to původní. Různé neobvyklé variace na téma volant zůstaly většinou v konceptech, u sériových automobilů si nikdo výrazněji riskovat nedovolil. Inovace to byly zajímavé přinejmenším po stránce designu, jejich reálné použití však nebylo možné. Záměrem měly dosti často tyto extravagantní volanty jen podtrhnout neobvyklost konceptu, jejich reálné použití však bylo nereálné, což se většinou potvrdilo vzápětí při předváděcích jízdách. V Detroitu se například v padesátých letech inspirovali leteckým průmyslem, nejen pokud se jedná o vzhled, ale i řízení. V 90. letech s joystickem experimentoval i Saab (projekt Prometheus) a Mercedes-Benz (F200 Imagination). Příčinou byl fakt, že z hlediska bezpečnosti při nárazu je nejlepší, když před řidičem žádný volant není. Problémem ale byla příliš velká citlivost a jen minimální odezva. K praktické realizaci proto nikdy nedošlo. Stále více funkcí

Původně velmi jednoduchý prvek určený výhradně k řízení postupně začal plnit další funkce. Dostal klakson, ovládání rádia, tempomatu a celou řadu prvků pro ovládání palubních systémů. Na volantu našlo místo řazení pomocí systému páček a do středu se umístil airbag. Výrazně se změnil i materiál volantu. Jeho původně dřevěný rám se vyměnil za ocelový, pak hliníkový a nakonec se přešlo na rám z hořčíku, samozřejmě obložený polyuretanovou pěnou a velmi často obšitý kůží. A mnohdy je i vyhřívaný. Půlvolant Tesly | Foto: Tesla Objevují se informace o patentech na info displej přes oblast, pod níž je umístěný airbag (Hyundai). Z jednoduchého směrového ovládacího zařízení se tak volant postupně mění na řídící centrum automobilu tak, jak to už po řadu let předvádějí volanty závodních automobilů, které v sobě v podstatě integrují palubní desku se všemi informačními ukazateli. Netradiční půlvolant Tesly, připomínající spíše ovladač herní konzole, působí skutečně netradičně, až tak převratné řešení to ale není. S tvarem volantu v poslední době experimentují další automobilky. Některé nabízejí u sportovních modelů ve spodní části seříznutý věnec (např. Audi), objevily se malé šišaté volanty (Peugeot) či nejnověji u BMW iX dokonce šestihranný. Autonomní experimenty

Samočinné řízení přinese změnu v používání automobilu. S tím, jak bude mít u autonomních aut většinu cesty na starosti samočinný systém, bude volant představovat jen jakousi pojistku pro případ nouze. Ve studiích budoucnosti se tak objevují různé varianty zásuvných volantů či jakýchsi řídítek (BMW, Hyundai Mobis). Nechybí ale ani patenty na volanty, které budou schopné změnit tvar. U Fordu se v horní části sklopí a vytvoří jakýsi držák na laptop. V případě BMW má volant lehce oválný tvar, ale díky své konstrukci by měl být schopen se výrazně zmenšit do tvaru malého obdélníku. Futuristický koncept Mercedes-Benz AVTR dostal dokonce ovladač na středové konzole, který funguje jako joystick na gamepadu k herní konzoli. Řidič na něj položí ruku a tím tak "splyne s autem". Působí to jako sci-fi, že? Stejně jako onen imaginární koncepční volant Jaguaru, kterým si přivoláte sdílené "klubové" auto a pak ho jím i budete řídit. Jednou ale přijde pátá úroveň autonomního řízení a pak bude možné se bez volantu zcela obejít a stane se opravdovým pátým kolem u vozu. Leckomu ale bude určitě chybět… V galerii si prohlédněte nejzajímavější volanty minulosti i současnosti.