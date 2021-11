Příběh Hillmanu: Ty z Tuzexu Češi milovali. Firma vyráběla i britské "embéčko"

Politická reklama na internetu má být podle Evropské komise v budoucnu silněji regulovaná. V rozhovoru s německým týdeníkem Welt am Sonntag to řekla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za justiční záležitosti Věra Jourová. Dodala, že za několik týdnů představí normu, která má vnést pořádek do světa politické volební reklamy.

"Dnes je digitální reklama pro politické účely nekontrolovanou soutěží špinavých a neprůhledných metod," řekla Jourová. "Pokusy ovlivňovat volby nebo volební proces se musí řídit přísnějšími pravidly, která zaručí i významnou transparentnost," zdůraznila Jourová.