Miliony i drobné. Kolik vydělávají automobilky na jednom prodaném vozidle?

Nejvýdělečnější automobilkou na světě zůstává Ferrari. Zatímco velké automobilové koncerny jako Volkswagen, Stellantis nebo Hyundai utrží na jednom autě nejvýše desítky tisíc korun, italský výrobce supersportů na prodaném autě vydělá přes dva miliony. Vyplývá to z analýzy, kterou na svém blogu zveřejnil analytik Felipe Munoz z Jato Dynamics.

Aby celý koncern Volkswagen dorovnal zisk na jednom autě, které prodá Ferrari, musel by prodat 34,5 automobilu. V případě skupiny Hyundai je to dokonce 50,3 automobilu. Italská automobilka, která už se před lety odstřihla od Fiatu, a nespadá tedy ani do konglomerátu Stellantis, je nadále nedostižným králem automobilových výdělků.

"Ačkoliv provozní marže značky spadla mezi roky 2021 a 2022 o jeden procentní bod, italský výrobce je stále nedostižný, a to i v porovnání s Teslou, která je druhá v pořadí," komentuje Felipe Munoz, analytik Jato Dynamics, na jeho blogu pořadí nejvýdělečnějších automobilek světa, s nímž přišel. Sestavil ho porovnáním loňského provozního zisku jednotlivých značek a koncernů (těch je v analýze celkem 25) a počtu prodaných automobilů.

Munoz konstatuje, že z každého eura vydělalo Ferrari 24 centů, průměr je přitom 7,6 centu. "To nejlepší přitom teprve přijde, protože prodeje SUV Purosangue ještě nezačaly," připomíná chystanou další finanční injekci.

Za Ferrari, které na každém autě vydělává v přepočtu asi 2,18 milionu korun, je s velkým odstupem Tesla. Ta na každém prodaném autě loni vydělala v přepočtu asi 228,5 tisíce korun. Loňské výsledky amerického výrobce elektromobilů výrazně předstihly ty z roku 2021, jaká bude ale situace letos, zůstává s otazníky. Automobilka Elona Muska totiž už dvakrát výrazně snížila ceny - a tím i marže a zisky.

V prvním čtvrtletí celosvětově klesly její zisky o 24 procent. Důvodem je lepší využívání výrobních kapacit, a tím samozřejmě i celkové navýšení prodejů. V souvislosti s tím připomeňme, že Model Y se vůbec poprvé stal nejprodávanějším novým autem v Evropě za první čtvrtletí roku 2023.

Čistě elektrickým výrobcům se přitom co do ziskovosti zatím příliš nedaří. Čínské Nio například zaznamenalo ztrátu ve výši 2,114 milionu eur a třeba ani elektrická divize Fordu zatím nevydělává a vydělávat ještě nějakou chvíli nebude. Podle odhadů modrého oválu by se do černých čísel měla dostat v roce 2026. Fordu nicméně v cestě za ziskem výrazně pomáhají auta se spalovacími motory. Na každém prodaném autě tak podle Munozových dat modrý ovál vydělává v přepočtu asi 32,6 tisíce korun.

Výsledky Ferrari mimo jiné pomohly k tomu, že evropské automobilky jsou zdaleka nejvýdělečnější. Průměrná provozní marže je v jejich případě 9,8 procenta, což je dokonce o půl procentního bodu lepší než v roce 2021. Americké značky měly marži 7,6 procenta, korejské 7,4 procenta a japonské 6,3 procenta.

Kolik vydělávají automobilky na jednom prodaném autě, najdete v galerii.