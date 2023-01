Největší automobiloví skokani v Česku. Čínské MG boduje cenou, Cupra designem

Navzdory poklesu celého trhu se loni našlo hned několik automobilek, které si prodejně výrazně polepšily. A nejde jen o luxusní modely Bentley, Maserati nebo Aston Martin. Dařilo se i mainstreamovým výrobcům, třeba SsangYong své prodeje zdvojnásobil a takové čínské MG, co se prodává v Česku teprve půl roku, je oblíbenější než Mitsubishi, Mini nebo Tesla.

Největšími skokany loňských prodejních statistik jsou Cupra, SsangYong a čínská dvojice MG a Dongfeng. Španělský výrobce si polepšil o více než 250 procent, jihokorejský o skoro 130 procent a Dongfeng vylétl dokonce o mamutích 1750 procent. Jeho prudký nárůst je nicméně spíše relativní, zatímco první dvě jmenované automobilky prodaly jednotky tisíc automobilů, Číňané si ze čtyř prodaných kusů polepšily na 74. A to je méně než třeba u Ferrari.

Cupře výrazně pomohl nástup modelu Formentor, který se stal jasným prodejním tahounem, a dokonce osmnáctým nejprodávanějším novým autem v Česku. Většina kusů šla nicméně firemním zákazníkům. To SsangYong je na tom jinak, přes 70 procent prodaných aut si registrují podle Svazu dovozců automobilů soukromé osoby.

V datech očištěných od firemních prodejů je korejský "dvojitý drak" dokonce na sedmém místě mezi automobilkami a jeho kompaktní SUV Korando se jen těsně nedostalo mezi desítku nejprodávanějších nových aut. Celkově se SsangYong pohybuje na šestnáctém místě mezi značkami a Korando je těsně za třicítkou nejprodávanějších modelů. Když přitom korejská automobilka v roce 2019 na trh vstupovala, do tří let viděla potenciál prodávat asi 500 aut ročně.

Největší prodejní skokani loňského roku (prodáno alespoň 50 aut)

Procentuální nárůst Prodeje 2022 Prodeje 2021 Dongfeng +1750 % 74 ks 4 ks Cupra +250,24 % 2175 ks 621 ks SsangYong +129,9 % 2345 ks 1020 ks Bentley +93,94 % 64 ks 33 ks DS +74,29 % 244 ks 140 ks Lexus +60,18 % 897 ks 560 ks MG ---------- 410 ks ----------

U další čínské značky MG neexistuje meziroční srovnání. Její modely se v Česku v roce 2021 ještě neprodávaly a i loni se dostaly na trh až ve druhé polovině roku. Přesto si dokázaly najít poměrně slušnou zákaznickou základnu, protože statistiky evidují 410 prodaných kusů (zástupci značky tvrdí, že mají ale přes tisíc objednávek). Naprostá většina připadá na malé benzinové SUV ZS, kterých se prodalo 392, kompaktní plug-in hybridní model EHS zapsal jen sedmnáct registrací.

Podobně jako u SsangYongu, i MG se prodávalo z většiny do soukromých rukou. Všímá si toho i obchodní ředitel značky Vladimír Hejna: "Chceme oslovit více fleetů a zaujmout tedy firemní zákazníky, kteří doposud tvořili jen minoritu," poodhaluje plány značky pro letošní rok. Ta by také chtěla prodat jen v Česku letos přes dva tisíce aut.

Modelová ofenziva i zdražení

Vzhledem k tomu, že MG dováží do Česka stejná firma jako Mitsubishi, využívají obě automobilky v mnoha městech stejné prodejní kanály. Vzniká tím ale také paradoxní situace, kdy japonské tři diamanty loni prodaly prakticky stejné množství aut než výrazně mladší a méně zavedený čínský souputník s britskou minulostí.

Jak se bude situace u obou automobilek vyvíjet letos, je otázkou. Mitsubishi totiž v březnu uvede na trh nové ASX, což ale není nic jiného než Renault Captur s jiným logem, v říjnu také poprvé ukáže novou generaci malého hatchbacku Colt. Ten je pro změnu přeznačeným Renaultem Clio, nicméně z doposud zveřejněných částečně odhalujících snímků je patrné, že designově se Colt od svého dárce odliší o trochu více než ASX od Capturu. Cílem Mitsubishi je vrátit se mezi dvacítku nejprodávanějších značek v Česku, což by ale podle loňských čísel znamenalo prodat skoro dva tisíce aut.

MG pro změnu bude dále sázet na SUV. Hned zkraje roku zveřejnilo ceny kompaktního SUV HS, které se zatím nabízelo jen jako plug-in hybrid. "S tímto SUV míříme na modely škodovek a korejské značky. Konkurentem našeho SUV jsou tedy Škoda Karoq, Hyundai Tucson, Kia Sportage nebo Nissan Qashqai," vyjmenovává Hejna.

MG HS se bude nabízet s přeplňovanou benzinovou patnáctistovkou o výkonu 119 kW a manuální šestistupňovou nebo automatickou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Pohon všech kol nečekejte, HS je výhradně předokolkou. Nabízet se bude ve čtyřech výbavách, už v základu má SUV automatickou klimatizaci, navigaci s 10,3palcovou obrazovkou, digitální budíky, přední a zadní parkovací senzory, vyhřívání předních sedadel, hlídání mrtvého úhlu, nouzové brzdění, pomocníka pro jízdu v pruhu nebo 17palcová litá kola.

Základní cena je přitom 663 940 korun, což je méně než u většiny konkurentů. Na srovnání cen se můžete podívat do tabulky. Pokud je řeč o cenách, sluší se také zmínit, že další dva modely MG v posledních týdnech mírně podražily. Malé SUV ZS nově stojí od 444 900 korun, podle výbavy zdražilo o 20 až 23 tisíc korun, plug-in hybridní EHS zdražilo o 18 až 27 tisíc, nově začíná na 914 940 korunách.

Srovnání základní ceny MG HS a vybraných konkurentů

MG HS 1.5 TGI / 119 kW 663 940 Kč Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech / 96 kW 675 000 Kč Ford Kuga 1.5 EcoBoost / 110 kW 752 900 Kč Hyundai Tucson 1.6 T-GDI / 110 kW 579 990 Kč Kia Sportage 1.6 T-GDI / 110 kW 659 980 Kč Nissan Qashqai 1.3 DIG-T / 103 kW 679 990 Kč Renault Austral 1.3 DIG-T / 103 kW 770 000 Kč Seat Ateca 1.0 TSI / 81 kW 664 900 Kč Škoda Karoq 1.0 TSI / 81 kW 665 900 Kč Volkswagen Tiguan 1.5 TSI / 110 kW 842 900 Kč

Vedle benzinového SUV přijedou i nové elektromobily. Na přelomu dubna a května by měly dorazit kompaktní hatchback MG4 s dojezdem přes 450 km a také kompaktní kombi MG5. Zatímco první jmenovaný bude konkurentem především Volkswagenu ID.3 nebo Renaultu Mégane E-Tech a jedná se o novinku i na domácím čínském trhu, kombi MG5 vstupuje do segmentu Octavie, kde ale až do příchodu Opelu Astra ST Electric a Peugeotu E-308 SW ve druhé polovině roku nebude mít přímou konkurenci.

Na rozdíl od MG4 také nejde o úplnou novinku, v Evropě se nabízí už delší dobu. "Uvažuje se ještě o třetím elektromobilu, tam nicméně uvidíme, jestli ho také nabídneme," dodává ještě mluvčí značky Marek Vodička.