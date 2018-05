Seznam nejspolehlivějších aut podle zkušeností majitelů? Vedou japonské modely i korejské značky

před 25 minutami

Nezávislá organizace Consumer Reports sídlící v New Yorku sestavila žebříček nejspolehlivějších aut s cenou do třičtvrtě milionu. Vychází jak z dat od více než 140 expertů z organizace, tak i z hodnocení přímo samotných majitelů. Z žebříčku vyplývá, že si dobře vedou japonské značky Toyota, Mazda a Honda. Dobře se ale umisťují i vozy značek Kia a Hyundai. Volkswagen se do seznamu dostal díky modelu Passat.

Nezávislá příspěvková organizace Consumer Reports zveřejnila žebříček nejspolehlivějších aut s cenou v přepočtu do třičtvrtě milionu korun. Vyjmuli jsme modely, které se u nás neprodávají, a dali dohromady seznam aut, která podle jejich majitelů mají jen zřídkakdy poruchy a tamní experti vozy kladně hodnotili z hlediska praktičnosti a jízdních vlastností. Podívejte se do galerie.

autor: Eva Srpová | před 25 minutami