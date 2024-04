Skokan z Japonska ohrožuje českou konkurenci. Nejprodávanější auto ale nepřekvapí

Radost z loňského růstu prodejů nových aut nekončí. Podle aktuální statistik Svazu dovozců automobilů se počet registrací zvedl i v letošním prvním čtvrtletí. Byť není 1264 vozidel navíc kdovíjak vysokým přírůstkem, celkem 57 605 prodaných aut potvrzuje alespoň to, že trh zatím neklesá. Lídrem zůstává samozřejmě Škoda, ale jak ukazuje tato galerie, dařilo se i zahraničním modelům.

Na nejprodávanější modely na českém trhu se můžete podívat do galerie, kde najdete mimo jiné i to, že po dominanci Škody se mezi nejprodávanější desítku aut dostávají opět i zahraniční modely. Hyundai i30 je po prvních třech měsících roku na pátém místě, do desítky pak s výrazným nárůstem pronikla i Toyota Corolla, těsně za ní skončila Toyota RAV4.

Japonská automobilka pak zůstává s mírným pětiprocentním nárůstem stále třetí nejprodávanější na českém trhu. Před ní je už jen Hyundai, který si polepšil na 5548 automobilů, a samozřejmě Škoda Auto. Lídr trhu zaznamenal přes 20,5 tisíce prodaných vozů, to je o více než tři procenta lepší výsledek než loni. Výrazněji pak níže v pořadí poskočily třeba Volvo, Suzuki nebo Mitsubishi, taková Tesla prodala za tři měsíce 325 svých elektromobilů.