Nejen nová a ojetá auta. Zdražují i autoservisy, meziročně o více než deset procent

Středočeský kraj zadá hloubkový audit u krajské správy a údržby silnic. Kontrola se bude týkat období od začátku roku 2018 do poloviny letošního roku. Cílem je důkladně prověřit hospodaření organizace po červnovém odvolání ředitele Jana Lichtnegera spojovaného s pražskou korupční kauzou Dozimetr. S vypsáním zakázky na hloubkový audit ve čtvrtek souhlasili krajští radní, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma.

Audit se bude týkat několika oblastí - zadávání veřejných zakázek, správy a nakládání s majetkem, korupčního a klientelistického jednání a účetnictví. Měl by například prověřit interní procesy a navrhnout opatření pro co nejefektivnější činnost organizace do budoucna. Audit poté zhodnotí krajská rada, výsledky mají být známy během příštího roku.