Návrat zlatých časů? Obrovské ledvinky mizí, BMW odteď sází na minimalismus

Nová generace elektrických BMW se kvapem blíží, po sedanu tak Němci poodhalují také podobu SUV. Neue Klasse tentokrát dostalo přídomek X, který je s terénními "bavoráky" spojený už od konce 90. let. A do této doby se tak trochu vrací i vnější design, který nechává zapomenout na vulgární velké ledvinky současných BMW řady X.

Když BMW strhlo plachtu z konceptu Vision Neue Klasse X, některým z přítomných v sále se ani nechtělo věřit, že je to skutečně SUV německé automobilky. Jejich současná generace se totiž vyznačuje obrovskými ledvinkami, jejichž velikost ještě zdůrazňuje nepřehlédnutelné podsvícení. To má sice nový koncept taky, ostatně od designérů se dozvídáme, že půjde o dělící prvek mezi SUV a ostatními karosářskými verzemi řady Neue Klasse.

Jenže ledvinky samotné jsou elegantně úzké, třebaže orientované na výšku. Jako kdysi u původních modelů Neue Klasse v 60. letech. Příběh o tom, jak právě tato řada kdysi zachránila značku před krachem, jste již jistě slyšeli.

Koncepční SUV každopádně působí, jako by ho před přítomné novináře importoval z minulého století. A to v tom nejlepším slova smyslu. Jistě, hrany jsou moderně ostré, blatníky sportovně vytažené a světla svým provedením odpovídají asi půl roku starému konceptu sedanu. Přesto je auto při osobním kontaktu až nadčasově elegantní. Jestli se to povede udržet do série, je samozřejmě otázkou, dozvíme se to ale brzy. Vedení značky zopakovalo, že první auto z Neue Klasse přijede příští rok a bude to právě SUV.

"Chromované prvky opět nahrazujeme sklem," popisuje designér elektrických BMW Kai Langer. "Celé to ukazuje, kam se design BMW bude ubírat," pokračuje dále. Postupně ho doplňuje designér uživatelského rozhraní Olivier Pitrat. "Kliky dveří jsme vytáhli nahoru, abychom nerozbíjeli boční monolit," popisuje jeden ze zajímavých prvků.

Objeví se u sériového auta? Spíše ne, jinak je ale koncept sériové verzi prý poměrně blízký. Ta také dostane klasická zrcátka, nikoliv moderní kamery. "Proč vymýšlet něco nového, když to staré funguje," odpovídá lakonicky Pitrat.

Revoluce se odehrála i v interiéru, její náznaky ale nesl už loňský sedan. Hlavní novinkou je panoramatický displej, který se vpředu táhne přes celou šířku auta. Vývojáři z BMW tvrdí, že jej půjde plně přizpůsobit požadavkům posádky, snad jen s výjimkou části před řidičem, která zároveň funguje jako přístrojový štít.

Nejde o jedinou obrazovku, kterou auto má. Nechybí ani průhledový displej a samozřejmě centrální dotyková obrazovka. Té se BMW ani při existenci panoramatického displeje vzdát nechce. Uživatelské rozhraní mimochodem automobilka řešila i průzkumem mezi dvěma tisíci řidiči. Jednoho by přesto napadlo, že je obrazovek uvnitř možná až moc, podle designéra Maximiliana Rescha ale každá poskytuje extra informace a má tak v autě své místo. Zajímavou novinkou je možnost vytvořit si vlastní zvuk vozu jen za pomoci pedálů.

Technicky bude Neue Klasse vybavena šestou generací pohonu eDrive s lithiovou baterií, která má mít o 20 procent vyšší hustotu než současné akumulátory. V kombinaci s 800V architekturou by to celé mělo zrychlit nabíjení až o 30 procent a 300 km by tak mělo mít auto "natankováno" za deset minut. O 30 procent by měl stoupnout také dojezd díky nové generaci pohonného ústrojí.

Výrazně poroste rovněž výpočetní kapacita auta, které bude mít čtyři nové superpočítače. Ty budou řídit veškeré funkce od pohonu až po autonomní jízdu. Cílem je mít v autě systémy pro samočinnou jízdu na úrovni 3 z pěti možných, na některých trzích pak i pro úroveň 4, kdy už je auto plně autonomní jen s možností zásahů řidiče.