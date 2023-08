Nafta nepatří do kamen, ale do hybridu. Luxusní Mercedes GLE jezdí za čtyři litry

Honba za účinností přináší stále další překvapení. Dieselův motor, jemuž už mnozí vyhlašovali pohřeb, přijíždí ve velkém hybridním SUV se stokilometrovým dojezdem na elektřinu. Za reálně nízkou spotřebou stojí mimořádně složitá technika. Mercedes ale potřebuje „Spořínků“ prodat hodně, a tak je nabízí za zajímavou cenu.

První dieselový plug-in hybrid od Mercedesu jsme testovali před čtyřmi lety. Na jedno nabití ujel v praxi kolem 35 kilometrů, nabíjel se čtyři hodiny, v podlaze kufru měl obrovský hrb, nedal se objednat s pohonem všech kol a proti obyčejné "naftě" byl dražší o půl milionu. Což by dnes bylo šest set padesát tisíc korun.

Dnešní model GLE 350de ujede na jedno nabití sto kilometrů, čtyřkolku má ve standardu a podlahu kufru rovnou. Význam neobvyklého spojení však zůstává stejný. Obyvatelé bohatších částí Evropy si rádi připlatí za provoz bez lokálních emisí. Přitom často cestují na delší vzdálenosti, kde přijde ke slovu úspornost dieselu.

Že je taková úspornost opravdu potřeba, ukazují paradoxně už první dny projezděné po Praze na elektřinu. Spotřeba energie 28,4 kWh/100 km je skoro dvakrát vyšší než u dlouhodobě testovaného Renaultu Mégane E-Tech.

Však také GLE není žádný drobek. Měří skoro pět metrů, prázdný váží 2,7 (slovy dvě celé sedm) tuny a agregát přes kardan roztáčí čtyři kola neskromného rozměru 275/50 R20.

Komfort na palubě odpovídá cestování první třídou. Široká odvětrávaná křesla mají známý mercedesovský efekt, že čím déle v nich sedíte, tím méně se vám chce vystupovat. Ovládání všech funkcí jde zlehka, plynule a intuitivně. Snad jen komunikační uzel MBUX už by se mohl posunout o kus dál: mít na každé obrazovce jen tři ikony je trochu málo.

Zjištěné spotřebě energie odpovídá dimenzování akumulátoru. Sto kilometrů jsme skutečně ujeli i po kopcovité Praze. Ne zcela obvyklá, i když příplatková, je možnost rychlého stejnosměrného nabíjení až do 60 kilowattů. Dalších 27 kilowatthodin se pak nabije za půl hodiny. Měnič střídavého napětí pobere 11 kilowattů, takže z wallboxu je nabito za dvě hodiny dvacet.

Po vybití baterie vstoupí do hry dvoulitrový diesel a nutno přiznat, že to není vstup obzvlášť nenápadný. Do kabiny zřetelně proniká temné hrčení, při rozjezdech z místa se motor nespokojeně vytáčí do středního pásma. Aby uvedl do pohybu tak těžkou váhu, musí nejdříve překonat prodlevu jediného velkého turbodmychadla.

Při jízdě po městě je akustická rozladěnost pohonu o to zřetelnější, že v hybridním režimu motor co chvíli zhasne, aby nechal vozidlo plachtit setrvačností či rekuperovat. Odměnou je ovšem spotřeba 5,8 litru, na dané okolnosti výborná.

S rostoucí rychlostí se atmosféra na palubě uklidňuje, jak zvuk motoru zaniká pod decentní hladinou ostatních ruchů. Na dálnici je GLE ve svém živlu. I ve vyšších rychlostech jen tiše rozráží vzduch a pneumatický podvozek karoserii hladce nadnáší, jako by v ní nic těžkého nebylo.

Byli jsme velmi zvědaví, jakou hospodárnost si malý diesel v takových podmínkách zachová. Při pohledu na vysokou stavbu GLE je totiž jasné, že toho vzduchu k rozrážení není málo.



Spotřeba nafty na dálnici

110 km/h 6,6 l/100 km 120 km/h 7,4 l/100 km 130 km/h 8,4 l/100 km

Naměřené hodnoty považujeme za přiměřený kompromis. Sedm a půl litru při 120 je na tuto třídu dobré, další litr za zrychlení na sto třicítku už si každý musí rozmyslet.

Zpomalení na okresní silnici se v hybridním režimu odrazilo ve spotřebě 5,9 litru. Mix města, dálnice a okresních silnic bez elektřiny ze sítě by tedy vyšel na 6,7 l/100 km.

S elektřinou se ovšem otevírají velmi široké možnosti úspor. Když jsme od plného nabití ujeli 250 kilometrů ve smíšeném provozu, počítač ukazoval spotřebu nafty 4,4 l/100 km. To by bylo s benzinovým plug-in hybridem dosažitelné jen s vozem o třídu či dvě menším.

Mercedes-Benz GLE 350de 4Matic Motor: naftový 4válec, 1993 cm3 + elektro

Výkon: 145 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 440 Nm při 1750 ot./min

Převodovka: samočinná planetová 9stupňová

Elektromotor: 100 kW, 440 Nm

Nejvyšší rychlost: 210 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,9 s

Kombinovaná spotřeba nafty (WLTP): 0,8 l/100 km

Spotřeba elektřiny (WLTP): 25,5 kWh/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 490 l

Cena: od 2 286 900 Kč

K tomu je třeba připočíst 27 kilowatthodin elektřiny, jejíž cena se značně liší podle způsobu nabíjení. A právě velkorysý stokilometrový dojezd umožňuje pravidelně nabíjet jen doma nebo v práci, kde výhodné tarify dosud poskytnou kilowatthodinu za čtyři nebo pět korun.

Ani při sobotním velkém nakupování se nevyplatí hledat veřejnou nabíječku, už vůbec ne rychlou. Její služba totiž vyjde dráž, než kdybychom jezdili úplně bez elektřiny za 6,7 litru nafty. A to i při současné ceně současných 42 korun za litr.

Náklady na energii pro 100 kilometrů jízdy

Nafta 42 Kč/l (6,7 l) 281 Kč Domácí nabíjení 5 Kč/kWh (27 kWh) 135 Kč Nabíječka ČEZ AC 8 Kč/kWh (27 kWh) 216 Kč Nabíječka ČEZ DC 13 Kč/kWh (27 kWh) 351 Kč

Technika umožňující taková kouzla nemůže být levná. K tomu je však nutné dodat, že levný ze zásady není ani Mercedes-Benz GLE. Základní dvoulitrový diesel bez nabíjení ze zásuvky se prodává za cenu od 2,1 milionu korun.

Kdo by však čekal, že plug-in hybrid bude o dalších šest set tisíc dražší, bude překvapen. Rozdíl dělá jen 182 tisíc korun. Taková cena není vysvětlitelná výrobními náklady, nicméně pomáhá hybridy prodávat i v Česku, kde na ně není žádná podpora.

Testovaný vůz s mnoha doplňky vyšel na 2,9 milionu korun, což je částka pro českou střední třídu těžko dostupná. V dané cenové hladině však jde o zajímavou volbu.