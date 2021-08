Na elektřinu rychleji a luxusněji. Prohlédli jsme Kiu, která šlape na paty Porsche

Na přelomový model EV6 nás Kia připravuje už půl roku, teď ho poprvé ukázala v Čechách. Ve vrcholné verzi pojede rychleji, než kdy jezdila jakákoli Kia na benzin, a hlavně zvenčí ani zevnitř nevypadá jako žádná dosavadní Kia. Díky výraznému designu, dlouhému dojezdu i rychlému nabíjení se novinka setkává s uznalými reakcemi a přivádí ke značce nové zákazníky.

Kia i její koncernový příbuzný Hyundai opouštějí pionýrské období, kdy se elektrický pohon montoval do karoserií určených původně pro spalovací motor. Sportovně střižený crossover EV6 už spočívá na zcela nové platformě E-GMP s baterií v podlaze a elektromotory buď u zadní nápravy, nebo u obou.

Toto uspořádání zatím vede většinu výrobců k volbě karoserie ve stylu SUV, aby vyšší podlaze odpovídala u vyšší střecha a prostor posádky byl zachován. Kia na to jde u své první vlaštovky odvážněji. Volí nižší siluetu a budí sportovnější dojem. EV6 je například o pět centimetrů nižší než Škoda Enyaq.

Tím spíš při živém setkání vynikne mohutná délka 4,7 metru, řadící EV6 na pomezí střední a vyšší třídy. Svižný nádech novince dodává mimořádně dlouhý rozvor se zadními koly téměř v rozích, hry s napjatými povrchy i odvážně vedené křivky na zádi. Příď je už osobitá o něco méně; sympatický tygří čenich dosavadních modelů bude možná někomu chybět.

Pojetí mírně zvýšeného liftbacku odpovídá i uspořádání interiéru. Přední část je velkoryse prostorná a nebývale vzdušná, což platí jak pro výhled ven a šířku v loktech, tak pro volnost v kolenou. Štíhlá palubní deska totiž nenavazuje na středovou konzolu mezi sedadly, takže prostor mezi oběma zónami zůstává volný.

Moderního ducha umocňuje zaoblený modul displejů nahrazujících veškeré konvenční ukazatele. O patro níž pak dotyková lišta s falešnými tlačítky, která mění obsah podle zvoleného menu. Popsáno slovy to vypadá složitě, ale z hlediska ergonomie je výsledek praktický a přehledný.

V zadní části kabiny kvůli bateriím stoupá podlaha a nutno říci, že chybějících pět centimetrů pod elegantně přikrčenou střechou je cítit. Budou-li se vzadu vozit děti do školy, zadní sedadla je určitě nezklamou. Jako taxík by se EV6 asi neuživila, ale na to už Kia chystá další modely.

Stejně důležité jako design a útulná kabina jsou však dovednosti pohonu a tady se Kia blýskla. Dojezd až 500 kilometrů a nabíjení až 220 kW posune dálkové cestování už hodně blízko tomu, na co jsme dosud byli zvyklí u dieselu. Vrcholná verze GT pokoří stovku za 3,5 vteřiny a rozjede se až na 260 km/h. Porsche Taycan zvládne první z úkolů o 0,2 sekundy rychleji, ale celkem EV6 neujede.

Právě tato čísla dohromady s designem přivedla k prodejcům Kie zákazníky, jaké tam dosud neviděli. "Příznivci elektromobilů se v technice orientují velmi dobře, přicházejí s jasnou představou a přichází jich víc, než jsme čekali. Řada z nich podepsala objednávku dřív, než auto viděli naživo," řekl nám při prezentaci předsériového vozu ředitel českého zastoupení Arnošt Barna.

Potvrzuje tím dosavadní zkušenost Tesly i některých dalších značek, že zákazníků ochotných investovat do moderních technologií a akceptovat jejich zvláštnosti je nejvíc v kategorii nad milionem korun.

Nejlevnější EV6 se zadním pohonem a dojezdem 400 km stojí 1 180 900 Kč. Zatím nejdražší s pohonem všech kol, dojezdem 490 km a vyšší výbavou 1 481 900 Kč. První zákazníci dostanou auta v říjnu, divoké GT se začne prodávat příští rok.