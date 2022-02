Na baterky už mohou jezdit i hasiči. Elektrovozidlo Rosenbauer ale vyvolává otázky

Rakouská rodinná firma Rosenbauer patří k předním celosvětovým dodavatelům hasičské techniky. V jejím portfoliu už je i elektrické zásahové vozidlo. Společnost na něj už má první objednávky, ovšem i v západní Evropě se na něj mnozí dívají skepticky.

Rosenbauer svůj průkopnický model pojmenoval RT, což je zkratka za Revolutionary Technology, tedy revoluční technologii. V zásadě se jedná o speciální zásahové městské vozidlo postavené od základu jako elektromobil.

RT má v podlaze 100kWh trakční baterii, dva elektromotory o celkovém výkonu 360 kilowattů a schopnost rychlodobíjení výkonem až 150 kW, který by měl stačit na doplnění šťávy z padesáti na osmdesát procent za čtvrt hodiny. Primárně elektřinou jsou zde poháněná i čerpadla hasičských stříkaček.

Výrobce má spočítáno, že pro většinu zásahů, tedy dojezd na místo i vlastní hašení, by měla energie uložená v baterii stačit, pro jistotu ale auto dovybavil i šestiválcovým naftovým motorem v roli tzv. range extenderu. Diesel je tedy jakousi palubní elektrárnou, která v případě potřeby energii pro pohyb a pohon příslušenství vyrobí.

Rosenbauer se chlubí i dalšími benefity svého "ertéčka": tichým provozem, nízkou stavbou, která usnadňuje zasahujícím hasičům nastupování a vystupování, propracovaným prostorem pro posádku, kompaktními rozměry nebo natáčecími koly zadní nápravy, která znamenají průměr otáčení 12,5 metru, srovnatelný s pick-upem Ford Ranger. Manévrování pomáhají i kamery.

Problémem zůstává cena. Web magazínu Handelsblatt uvádí, že RT vyjde na částky okolo milionu eur, tedy asi 24,3 milionu korun. Konvenční naftová zásahová vozidla se prý dají sehnat za polovinu, často i levněji. Spolumajitel Rosenbaueru Dieter Siegel pro Handelsblatt přiznává, že investice do vývoje RT je velice riskantní. Firma navíc nabízí i výsuvné žebříky na základech elektrického nákladního vozu Volvo FE.

Naštěstí pro něj některá města na potenciálně nižší vliv na globální oteplování slyší. V Berlíně jedno RT jezdí v pilotním provozu, švýcarská Basilej například nedávno objednala čtyři kusy, další by měli odebrat v Los Angeles, Dubaji a Amsterodamu. Do roku 2030 by podle předpokladů Rosenbaueru mělo být celosvětově v provozu 3200 srovnatelných zásahových vozidel.

Jinde se však radní kvůli nákupu drahých elektrických zásahových speciálů střetli. To je případ dalšího švýcarského města Winterthur. Tamní zeleno-rudá radnice se podle Handelsblattu rozhodla, že celá flotila městských aut musí jezdit lokálně bezemisně, a platit to má i o hasičích. Opozice ale nápad s elektrickými speciály pro hasiče nepřijala.

"Pokud chce radnice utrácet za opatření k zastavení globálního oteplování, měla by to dělat tak, aby to dávalo smysl," cituje německý magazín tamního zastupitele Urse Bänzingera za Svobodnou demokratickou stranu. Elektromobil je podle něj "klimaticky vhodný" jen tehdy, kdy často jezdí, což prý u hasičského speciálu, který většinu času stráví v garáži připravený k akci, úplně neplatí.

Zkušenost z Berlína, kde jsou s pilotním provozem RT spokojení, pak ukazuje, že takové auto je v současné době hlavně pro bohaté. Test byl částečně spolufinancován z evropských rozvojových fondů, a pokud by se německá metropole rozhodla auta pořídit, budou muset buď vypadat jinak, nebo budou muset její představitelé uspět v získání další evropské podpory.

O vozidle nejsou přesvědčeni ani představitelé českých hasičů. "Hasičský záchranný sbor plánuje pořizovat auta s alternativním pohonem pro výkon státní správy, ale nikoliv pro potřeby operačního řízení - tedy na zásahovou činnost," uvedla na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Pavla Jakoubková.

Hasiči mají podle jejího vyjádření obavy z dojezdu a akceschopnosti takových vozidel: bojí se rizika, že auto k zásahu nedojede nebo se z něj nevrátí na základnu. Navíc nemusí být možné, aby takový automobil zvládl dlouhé několikadenní zásahy. "V případě na sebe navazujících zásahů, například při povodních či vichřici, kdy hasiči přejíždějí z jednoho místa na další, by nebylo možné zajistit dobíjení těchto vozidel," upozorňuje rovněž Jakoubková.

Elektrická zásahová vozidla by podle ní mohla najít uplatnění v rámci podnikových hasičských sborů, kde nemusí překonávat velké vzdálenosti a je možné je připojit do elektrické stacionární sítě ve firmě, a tím zajistit jejich časově neomezený provoz. Za určitých podmínek by podle ní také bylo možné, aby podobné vozy fungovaly rovněž na letištích.