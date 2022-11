Na Barrandov pojede vodíkový autobus. Technologii si vyzkouší Praha i Škoda

Jezdit bude už od ledna. Vodíkový autobus H'City si pražský dopravní podnik od firmy Škoda Electric převzal a od Nového roku ho nasadí na lince 170 z Jižního města na Barrandov. Zkušební program potrvá dva roky, během nichž si město i výrobce novou technologii v praxi otestují. Dopravní podnik si autobus pronajímá a platí za ujeté kilometry.

Zástupci dopravního podniku a pražského magistrátu na výstavě Czechbus převzali od firmy Škoda Electric autobus H'City. Naplnilo se tak memorandum podepsané v březnu tohoto roku o zkušebním provozu vodíkového autobusu. Třetí stranou memoranda je Unipetrol, který bude dodávat palivo.

Dopravní podnik už provozuje čtrnáct bateriových elektrobusů, do jara příštího roku získá také patnáct bateriových trolejbusů a na dalších sedmsesát má vypsanou soutěž. Unipetrol po dlouhých přípravách dokončuje plnicí stanici na Barrandově, pravidelný provoz by měla zahájit do konce roku.

Umístění plnicí stanice je jedním z důvodů k nasazení autobusu na linku 170, která vede na Barrandov z Jižního města. Druhým důvodem je velké převýšení, kde bude prověřen vliv na spotřebu paliva a schopnost rekuperace energie při jízdě z kopce.

Autobus vychází ze bateriového typu Škoda E'City. V karoserii od turecké firmy Temsa má instalovanou elektrickou výzbroj Škoda a kanadské vodíkové články Ballard. Na střeše jsou umístěné nádrže na 39 kilogramů vodíku, který stačí na dojezd až 350 kilometrů. Vzadu je místo posledních pěti sedadel instalovaná baterie Nano Power s kapacitou 29 kilowatthodin.

Smlouva zveřejněná v registru dopravního podniku uvádí cenu 54 korun bez DPH za kilometr. Při odhadovaném nájezdu 80 tisíc kilometrů za dva roky dopravní podnik zaplatí výrobci 4,3 milionu korun, nepočítaje náklady na palivo.

Vysoké náklady na pořízení i provoz zůstávají nadále největší překážkou rozvoje bezemisních vozidel ve veřejné dopravě. Vodíkové technologie teprve vstupují do fáze sériové výroby a jejich cena se ještě neustálila. V součtu s náklady na infrastrukturu se zatím odhaduje na čtyř- až pětinásobek autobusu na naftu.

Provozovatelé veřejné dopravy musejí podle směrnice Evropské unie 2019/1161 do roku 2025 v zakázkách 41 procent autobusů nízkoemisních, z toho polovinu bezemisních.

Pražský dopravní podnik má připravený plán nákupu bateriových trolejbusů, elektrobusů, hybridních dieselových autobusů. Realizace záleží na procesech jako stavební povolení pro infrastrukturu, ale i na financování.

V první fázi to nepůjde bez dotací. Otázka je, jak rychle budou dále tržní ceny nových technologií klesat. "Dotace samozřejmě náklady na vozidlo sníží, ale zhorší možnost budoucí obnovy vozidel a infrastruktury. Po skončení životnosti totiž budou znovu nutné dotace, protože zbylé odpisy nebudou stačit ani na prostou obnovu aktiv," napsal redakci Aktuálně.cz vedoucí odboru komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.

Bateriové trolejbusy i elektrobusy jsou v současnosti levnější než autobusy na vodík, jeho výhodou je však možnost diverzifikace zdrojů.

"Dopravní podnik má za úkol zajišťovat veřejnou dopravu v Praze i v krizových situacích, například při přerušení provozu metra nebo blackoutu. Proto chceme zachovat alespoň čtvrtinu vozového parku nezávislého na nabíjecí infrastruktuře," vysvětlil při předání vozu Škoda H'City vedoucí provozu autobusů Jan Barchánek.