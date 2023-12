Možná jste bezpeční, ale vážíte zbytečně moc. Testeři se pustili do moderních aut

Organizace Euro NCAP zveřejnila poslední letošní výsledky nárazových testů a ačkoliv naprostá většina modelů dostala plné hodnocení, nesou se tentokrát vyjádření vedení organizace v hodně kritickém duchu. Napomohla tomu skupina aut, která se proti zdi rozjela, protože jen zlomek z nich váží méně než dvě tuny. "Auta jsou neustále těžší, což nepomáhá bezpečnosti ani přírodě," stěžují si testeři.

Kia EV9 minimálně 2426 kilogramů, BYD Tang 2489 kilogramů, Volkswagen ID.7 2188 kilogramů. Pokud se této řadě divíte, pak vězte, že jde o provozní hmotnosti tří z jedenácti aut, která se v nové sérii nárazových testů Euro NCAP rozjela proti zdi. Všechna s elektrickým pohonem, který ostatně měla většina zkoušených modelů. Ať už výlučně, nebo jako doplněk ke spalovacím motorům.

"Z jedenácti nově hodnocených aut vážila jen tři méně než dvě tuny a jen jediné, Smart #3, by se dalo klasifikovat jako malé rodinné auto (podivné rozdělování aut do různých kategorií, které Euro NCAP dělá, ponechme stranou - pozn. red.)," říká organizace Euro NCAP v úvodu tiskové zprávy k aktuálním nárazovým testům. "Po mnoho let je Euro NCAP obviňováno z nárůstu hmotností aut, protože se mělo za to, že přidané bezpečnostní prvky zvyšují hmotnost," stěžuje si generální sekretář Euro NCAP Michiel van Ratingen.

"To ale nikdy nebyl ten případ a současný nárůst hmotnosti rozhodně nesouvisí s bezpečností. Odvíjí se od zájmu zákazníků o větší vozidla a také od elektrifikace, kde jsou používány ještě větší baterie, aby rozehnaly obavy o dojezd," pokračuje sekretář. "Je to ale trend, který nepomůže ani bezpečnosti, ani životnímu prostředí, protože velká a těžká auta jsou obecně méně úsporná než malé a lehké vozy. Existují navíc také obavy o bezpečnost, když tyto dva typy vozidel navzájem kolidují nebo je účastníkem nehody chodec či cyklista," uzavírá van Ratingen.

Třemi "lehkými" auty, které organizace zmiňuje, jsou kromě Smartu #3 také Hyundai Kona a Honda ZR-V, provozní hmotnost pod dvoutunovou hranicí mají i některé verze BMW řady 5, elektrická i5 ale tuto hodnotu překoná. Zbylé modely, kromě těch již zmíněných organizace otestovala také BYD Seal U, Mercedes-Benz EQE SUV, Xpeng G9 a poprvé i vietnamské auto - VinFast VF8 -, mají vždy přes dvě tuny.

Navzdory rostoucí hmotnosti ale všechna auta uspěla a jen tři - Honda, Hyundai a VinFast - nezískala plný počet pěti hvězdiček, ale jen čtyři. Ačkoliv v případě Kony, která se v elektrické verzi vyrábí v Nošovicích, to bylo s odřenýma ušima. "Reálně měla štěstí, že se vyhnula třem hvězdičkám," konstatuje Euro NCAP. Hlavním důvodem není ani tak pasivní bezpečnost, ale nedostatky ve fungování asistenčních systémů. Za ty SUV získalo jen 60 procent, nejméně ze všech aut letos testovaných.

Na tomto místě také stojí za to připomenout, že Euro NCAP letos přineslo několik úprav v hodnocení testovaných vozidel. Více si o nich můžete přečíst ve vloženém boxu.

Jak se pro rok 2023 změnilo hodnocení Euro NCAP Organizace Euro NCAP pravidelně zpřísňuje své testování bezpečnosti a přidává další prvky, které hodnotí, a bez nichž už auto na plný počet pěti hvězdiček nedosáhne. Ne nadarmo proto často zdůrazňuje, že plné hodnocení před několika lety by dnes na stejný výsledek stačit nemuselo. A jsou auta, která by o tom mohla vyprávět. Pro rok 2023 přibylo hned několik nových bodů, na něž se testeři zaměřili. Auta jsou tak hodnocená třeba za to, jestli umí řidiče nebo bezpečnostní složky upozornit na to, že v zamčeném autě zůstalo dítě. Dále musí být také dostatečně dlouho možné otevřít elektrická okna a dveře v případě, že se auto dostane pod vodu třeba při povodních. Onu délku organizace specifikuje tak, že všichni cestující musí mít dostatek času k bezpečnému opuštění vozidla. Systém nouzového brzdění je nově hodnocený nejen podle funkčnosti vůči jiným autům, cyklistům a chodcům, ale také motorkářům. A to i tehdy, kdy nečekaně zkříží autu cestu při odbočování. Ostatně funkčnost nouzového brzdění je nově testována i na křižovatkách ve tvaru písmene T, respektive když dva automobily jedou proti sobě. Auto také musí být schopno samo zastavit, pokud je při couvání detekováno malé dítě, při otevření dveří je pak povinováno upozornit na projíždějící cyklisty a případně samo pozdržet otevření dveří tak, aby nedošlo k jeho ohrožení.

Kromě problémů nového Hyundai ale aktuální sada hodnocení přinesla také další potvrzení, že špičkové hodnocení čínských aut v posledních měsících nebylo náhodné. Jenom v této sadě testů se objevily tři, pokud započítáme i Smart ze společného podniku Mercedesu a Geely, tak čtyři, a všechny s plným hodnocením. Celkem letos Euro NCAP otestoval osm, se Smartem devět čínských aut. Všechny dosáhly na plné pětihvězdičkové hodnocení.

A Nio ET5 si s 96 procenty odvezlo i celkově nejlepší hodnocení za ochranu dospělé posádky ze všech testovaných aut, Smart #3 má zase s 85 procenty nejlepší hodnocení asistenčních systémů. Spolu s Mercedesem EQE SUV.

Zajímavý je také pohled na bezpečnost střetu s chodci, která zvláště u kritizovaných těžkých aut může být podle Michiela van Ratingena problematická. Z jedenáctky aktuálně testovaných modelů získal nejhorší hodnocení 64 procent Hyundai Kona, tedy jeden z těch lehčích modelů. Následuje Kia EV9 se 76 procenty a VinFast VF8 se 77 procenty. Premiantem je BMW řady 5 s 86 procenty.

Výsledky nejnovější série nárazových testů Euro NCAP

Hodnocení Dospělí Děti Chodci Asistenti VW ID.7 5* 95 % 88 % 83 % 80 % Smart #3 5* 90 % 86 % 84 % 85 % M-B EQE SUV 5* 87 % 90 % 80 % 85 % BYD Seal U 5* 90 % 86 % 83 % 77 % BMW 5 5* 89 % 85 % 86 % 78 % Kia EV9 5* 84 % 88 % 76 % 83 % BYD Tang 5* 87 % 87 % 80 % 73 % XPeng G9 5* 85 % 85 % 78 % 78 % Honda ZR-V 4* 79 % 86 % 81 % 68 % VinFast VF8 4* 76 % 89 % 77 % 79 % Hyundai Kona 4* 80 % 83 % 64 % 60 %

Jinými slovy, střet těžkého a velkého auta může být pro chodce fatální a na výsledku několika modelů nelze generalizovat, ale minimálně aktuální kolo nárazových testů ukazuje, že právě i Euro NCAP tolik kritizovaná těžká a velká auta mohou být vůči chodcům relativně ohleduplná. Nakonec často jde často spíše než o váhu, o tvar karoserie, tím spíše přední části.