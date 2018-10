Mohuč musí připravit zákaz jízd starších dieselů. Ekologičtí aktivisté mají radost

Jestli se v Mohuči zakáže vjezd starším dieselům jen do některých ulic nebo do celého centra, soud ale nestanovil. | Foto: iStock

Německý soud nařídil městu Mohuč (Mainz), aby připravil plán, který by v případě překročení emisních limitů opravňoval úředníky využít zákaz pro vjezd starších dieselových aut. "Jsme velmi spokojeni," prohlásili ekologičtí aktivisté, kteří jsou součástí organizace uplatňující žaloby i v jiných městech.

Německé město Mohuč musí připravit zákazy jízdy starších naftových automobilů ve svých ulicích. Rozhodl o tom dnes správní soud. Zákazy by měly podle soudu vstoupit v platnost nejpozději v září příštího roku, ale pouze v případě, že v prvním pololetí bude v průměru překročen limit pro oxid dusičitý, uvedla agentura DPA.

Město musí podle soudu potenciální zákazy jízdy starších naftových automobilů do dubna zapracovat do plánu k zajištění čistoty ovzduší. Soud nicméně neupřesnil, zda by mělo omezení platit pro jednotlivé ulice nebo určitou zónu.

Rozhodnutí soudu je důsledkem žaloby organizace na ochranu životního prostředí Deutsche Umwelthilfe, která podobně postupuje i v jiných německých městech. "Jsme velmi spokojeni," řekl k dnešnímu verdiktu šéf organizace Jürgen Resch.

Částečný zákaz jízdy starších naftových automobilů již letos zavedl Hamburk a v budoucnosti takové opatření čeká motoristy i v dalších německých městech, například v Berlíně, Stuttgartu či Frankfurtu nad Mohanem.

Kvůli přibývajícím zákazům jízdy ve spolkové republice je možné, že se část starších německých dieselů přesune do zemí východní Evropy. Obává se toho podle nedávného vyjádření eurokomisařky pro vnitřní trh a průmysl Elžbiety Bieńkowské také Evropská komise.