Mercedesy na Pankráci: Tip na víkend pro milovníky historických automobilů a tradiční německé značky

před 6 hodinami

Výstava 22 historických vozů německé značky Mercedes-Benz byla včera zahájena v obchodním centru Arkády Pankrác v Praze a potrvá až do neděle 25. února. K vidění jsou některé klenoty automobilové historie, které dodal známý sběratel Ladislav Samohýl. Jeho veteránská sbírka čítá více než 300 kusů historických vozidel od roku 1902 do současnosti. Najdete zde třeba rezervní vůz prezidenta Masaryka nebo automobil nacistických pohlavárů.

Jedním z vystavených vozů je například Mercedes-Benz 500K Roadster, kterým jezdili za protektorátu nacisté Reinhard Heydrich a Adolf Hünhlein. Vůz je navíc jedním z pouhých tří vozidel první série a je proto velice ceněným exponátem.

Vystaven je také Mercedes-Benz 500 Nürburg, který sloužil jako rezervní automobil prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Mimochodem, se stejným modelem před 2. světovou válkou jezdil také Adolf Hitler.

Mezi exponáty, které doslova psaly historii automobilismu, patří Benz Patent Motorwagen. Jedná se o první automobil na světě, který byl poháněn spalovacím motorem. Carl Benz na tuto "tříkolku" získal patent v roce 1886.

Další unikát je z roku 1902, jmenuje se Benz Parsifal a jedná se o první automobil, který nevypadá jako kočár. Automobilové fanoušky jistě nadchne také průřez řadou kabrioletů Mercedes-Benz třídy SL. A mnozí možná poznají Mercedes-Benz 170 V, který účinkoval v seriálu Četnické humoresky.

Některé exponáty si lze nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. V sobotu 10. února se od 14 do 18 hodin uskuteční projížďky pro veřejnost v replice modelu Benz Patent Motorwagen. Při jízdě bude zájemce doprovázet i "replika" Berthy Benzové. Manželka Karla Benze totiž byla vůbec první řidičkou v historii, když v roce 1888 podnikla s Benzovou tříkolkou cestu dlouhou 106 kilometrů. Návštěvníci se budou moct se slavným veteránem i řidičkou vyfotit a rovnou si odnést vytištěnou fotografii.

Během víkendu 17. a 18. února pak zájemci o jízdu ve vybraných modelech Mercedes-Benz usednou za volant přímo před obchodním domem, a to vždy od 13 do 17 hodin. Výstava se koncem února přesune do Brna, konkrétně do Galerie Vaňkovka, kde si ji veřejnost bude moct prohlédnout v průběhu března. V dubnu pak výstava zakončí svoje putování v Bratislavě.