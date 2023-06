Majitel Volva podle Ukrajinců sponzoruje válku. Geely ale není jedinou automobilkou

Na mezinárodní seznam sponzorů války, který vytvořila ukrajinská Národní agentura pro prevenci korupce, přibyla první automobilka, která má výraznější přesah do Evropy. Nepřekvapí, že pochází z Číny, tamní výrobci prakticky jako jediní v Rusku dál ve velkém působí. Geely však dávno není jen lokálním koncernem, vlastní třeba i švédské Volvo.

Mondeléz, Xiaomi, Yves Rocher nebo třeba Bonduelle. Všechny tyto celosvětově známé firmy vede ukrajinská Národní agentura pro prevenci korupce (zkráceně NAZK) na seznamu mezinárodních sponzorů války na Ukrajině. Zjednodušeně řečeno se jedná o společnosti, které navzdory mezinárodním sankcím nadále v Rusku působí, platí tam daně a tím podle agentury podílejí na financování války.

Až do konce minulého týdne byla na seznamu jen jedna automobilka: Great Wall Motor. Tu na ruském trhu reprezentuje především značka Haval, která svá SUV také vyrábí v závodě ve městě Tula. Pro Great Wall je Rusko po Číně druhým největším trhem. NAZK ve svém prohlášení pak také připomíná plán značky navýšit své letošní prodeje o 50 procent a též navýšit počet vyrobených aut.

Na konci minulého týdne pak na seznam přibyla další čínská automobilka Geely. Ta už je i pro českého zákazníka výrazně známější. Nejen, že loni na podzim oznámila záměr v průběhu letošního roku vstoupit přímo se svými automobily na český trh, ale zároveň jde také o vlastníka mimo jiné Volva, Polestaru nebo Lotusu. Spolu s Daimlerem také z poloviny vlastní německý Smart a do Evropy se chystá i její další čínská značka Zeekr. Zkrátka přítomnost v Evropě je u ní mnohem širší než u Great Wallu.

Vysvětlení, proč se Geely na seznamu objevuje, je vlastně stejné jako u jiných firem. "Stále odvádí daně do ruského rozpočtu, aktivně podporuje tamní ekonomiku, a tím podporuje agresi vůči Ukrajině, zatímco většina značek z Evropy, Japonska nebo Koreje prodeje svých vozů po invazi na Ukrajinu zastavila," stojí v prohlášení NAZK.

Agentura dále připomíná, že v žebříčku nejvýdělečnějších firem na světě Fortune Global 500 patří holdingu Geely 229. pozice a že jeho ředitel Daniel Li na summitu Future of the car deníku Financial Times prohlásil, že pro odchod z Ruska - a trestání ruských zákazníků - nevidí jediný důvod a naopak ještě vyjádřil podporu, aby Geely své tamní prodeje navyšovalo.

Dodejme, že Geely je sice v Rusku jednou z nejoblíbenějších značek, Volvo ale ihned po invazi z tamního trhu odešlo. "Geely Holding (název koncernu, kam spadá Volvo nebo Geely Auto - pozn. red.) dává svým značkám absolutní autonomii," prohlásil Li ve vztahu k přítomnosti Geely na ruském trhu. Na summitu také připomněl, že mnoho značek z portfolia Geely finančně podpořilo Ukrajinu.

Geely byl v květnu podle Avtostatu čtvrtou nejprodávanější automobilkou v Rusku, když se pro některý z jeho modelů rozhodlo skoro 6,7 tisíce zákazníků. To představuje meziroční nárůst o více než 639 procent. Jeho nejoblíbenějším modelem bylo malé SUV Coolray.