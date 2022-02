Loď Felicity Ace u Azor se nedaří uhasit. Situaci komplikují elektromobily na palubě

Nejrizikovějším místem na českých cestách je co do výše škod silnice 430 poblíž Rohlenky u Brna. Vyplývá to z údajů pojišťoven, podle kterých se škody z při nehodách z posledních dvou let na tomto místě vyšplhaly až téměř ke 40 milionům korun. Místem častých nehod je dále dálnice D5 poblíž Prahy u Rudné, kde řidiči za poslední dva roky bourali 102krát. Pojišťovny zde při nehodách v posledních dvou letech odhadly celkové škody na skoro 35 milionů korun. Nejčastější příčinou nehod je zde podle šetření policie nevěnování se řízení.

Na silnici 430 u odpočívadla Rohlenka loni řidiči bourali podle údajů pojišťoven celkem 12krát. To ve srovnání s některými jinými úseky není tak moc, místo však jasně vévodí co do výše škody. Nejčastější příčinou nehod je zde podle policie nedání přednosti v jízdě, kdy řidiči často nerespektují nebo přehlížejí tamní dopravní značky. V tomto místě poblíž výjezdu z dálnice D1 jsou odbočky na odpočinkové místo, čerpací stanici a restaurace. Údaje o rizikových místech na tuzemských dálnicích a silnicích nově i s vyčíslenými škodami mohou řidiči najít na stránce Portálu nehod.