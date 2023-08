Levné Hyundai, drahá Dacie. Za Sandero platí Češi víc než v okolních zemích

Do 300 tisíc korun lze v Česku pořídit už jen čtyři nové modely: Dacii Sandero, Hyundai i10, Kiu Picanto a Mitsubishi Space Star. Už dříve redakce Aktuálně.cz zjistila, že některé automobily lze v okolních zemích koupit výrazně levněji. Rozhodla se proto i tentokrát zapátrat, na kolik vyjdou nejlevnější auta z českého trhu u našich sousedů.

Nákup auta v Polsku, Rakousku, Německu nebo na Slovensku sice potenciálně nabízí možnost k ušetření, přináší ale i řadu možných starostí. Zatímco český prodejce zpravidla vždy nabízí možnost vyřízení formalit s přihlášením auta do provozu na základě plné moci, u individuálně dovezeného auta se o to musí vždy postarat nový majitel sám. Při nákupu vozu ze zemí Evropské unie však jde o formalitu, kterou na úřadech vyřídíte během jedné návštěvy stejně rychle, jako kdyby auto pocházelo od tuzemského prodejce.

Komplikaci navíc však představuje placení daně z přidané hodnoty. Zatímco u ojetin se DPH automaticky platí vždy v zemi nákupu a nový majitel auta se už dál nemusí o nic starat, u nových aut platí odlišná pravidla: Pokud je dovezený vůz mladší než šest měsíců nebo nemá na tachometru najeto více než šest tisíc kilometrů, je považován za nový. A v takovém případě se DPH platí v zemi, kde jej hodlá nový majitel uvést do provozu.

Před přihlášením auta v České republice je tedy nutné navštívit finanční úřad a podat "Přiznání k DPH" a "Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku". Vše byste měli stihnout do deseti dnů po koupi.

I když zájemce z Česka v tomto případě může pořídit auto za hranicemi bez tamní DPH, v praxi to může vypadat jinak. Prodejce totiž nemá jistotu, že auto skutečně vyveze do zahraničí - a pokud by to neudělal, musel by obchodník platit DPH ze svého.

Proto prodávající zpravidla po kupujícím vyžaduje kauci, která se rovná výši DPH dané země, například v případě Německa je to 19 procent. Po uhrazení DPH v Česku pak nový majitel auta dostane od prodejce kauci zpět. Znamená to však, že si musí vytvořit finanční rezervu, aby byl v jednu chvíli schopen uhradit daň za auto ve dvou zemích.

Hyundai i10

Pusťme se ale už do samotného cenového srovnání jednotlivých aut. První na řadě je Hyundai i10, který ve verzi Start s 49kilowattovým litrovým tříválcem stojí od 279 990 korun. Je dobré říct, že v Česku takto levné korejské mini sice má nouzové brzdění nebo pomocníka pro jízdu v pruhu, chybí mu ale klimatizace i rádio. Kdo by oba prvky chtěl, zaplatí za i10 minimálně 329 990 korun.

Na Slovensku stojí nejlevnější i10 po započtení českého DPH ve výši 21 procent nejméně 285 776 korun. Výbava je na tom přitom obdobně, klimatizaci nebo třeba rádio v ní nenajdete. To v Polsku za nejlevnější i10 s litrovým motorem dáte sice v přepočtu 343 tisíc korun, má ale manuální klimatizaci i rádio s osmipalcovou obrazovkou.

Nejdražší je i10 v německy mluvících zemích. V Rakousku za něj chtějí v přepočtu 366 463 korun, a to přitom tamní vstupní i10 nemá ani manuální klimatizaci, ani rádio - podobně jako v Česku je výbava zaměřená především na asistenční systémy. Německá základní i10 pak stojí v přepočtu 394 200 korun včetně české DPH, což je suverénně nejvíce. Alespoň má ale auto ve výbavě rovnou i manuální klimatizaci a osmipalcové rádio.

Dacia Sandero

Druhým nejlevnějším novým autem na trhu je Dacia Sandero, která s litrovým atmosférickým tříválcem o výkonu 49 kilowattů a ve výbavě Essential přijde na 296 400 korun. V základu má přitom třeba tempomat, nouzové brzdění, rádio i diodová potkávací světla. Klimatizace ale rumunskému hatchbacku chybí.

Jak jsme zjistili už dříve, Dacie jsou na českém trhu z okolních států zpravidla nejdražší. Platí to i pro Sandero, tentokrát však s jednou výjimkou. V Polsku za něj zaplatíte v přepočtu 337 168 korun, pod kapotou ale najdete rovnou přeplňovaný litrový tříválec s výkonem 67 kilowattů. Ten v Česku startuje na 316 400 korunách.

V ostatních sledovaných zemích má základní Sandero pod kapotou stejný atmosférický motor jako v Česku. A také je nejen na Slovensku, ale především v Rakousku i Německu levnější. Poslední jmenovaný trh dokonce nabízí Sandero o skoro 20 tisíc levněji, přičemž je stále řeč o základním provedení.

Mitsubishi Space Star

Třetím nejlevnějším autem na českém trhu je Mitsubishi Space Star, pětidveřový japonský hatchback, který s benzinovou dvanáctistovkou o výkonu 52 kilowattů začíná na 296 760 korunách. Jedná se o auto ve výbavě Inform zahrnující jen skutečné minimum věcí jako elektrická přední okna, automatické stěrače nebo 14palcová ocelová kola. Kdo chce klimatizaci nebo rádio, musí do vyšších výbav nebo příplatků. Space Star vybavený oběma prvky stojí minimálně 323 750 korun.

Zpátky ale k základní verzi, která je třeba na Slovensku o deset tisíc levnější než v Česku, v přepočtu za 286 527 korun. Výbava se přitom v ničem neliší. Naopak v Polsku si zájemce o Space Star připlatí, ten nejlevnější vyjde na 321 tisíc - po přepočtu na koruny a s 21procentním DPH. Na druhou stranu tam malý Japonec dostal už v základu klimatizaci, jakkoliv za rádio se také připlácí.

Opět nejdražší je Space Star v německy mluvících zemích. U západních sousedů vychází na 335 tisíc korun, přitom výbava je obdobně chudá jako v Česku nebo na Slovensku. A Rakušané základní Space Star kupují dokonce za skoro 350 tisíc, přitom jde i v tomto případě o auto s výbavou na úrovni české a slovenské nabídky.

Kia Picanto

Posledním novým autem, které se v Česku vejde pod hranici 300 tisíc, je Kia Picanto. Korejský prcek se prodává za 299 980 korun, a to se stejným litrovým tříválcem o výkonu 49 kilowattů jako Hyundai i10. Ve výbavě však má navíc manuální klimatizaci i rádio.

Na Slovensku je cena prakticky stejná jako v Česku a odpovídá rovněž výbava. Zajímavý je pohled do rakouského ceníku. Tam Picanto vyjde v přepočtu na necelých 308 tisíc korun, což je v kontextu obvykle vyšších rakouských cen docela málo. Jenomže Picanto nabízené u našich jižních sousedů nemá manuální klimatizaci a všechna okna stahuje pomocí kliček (v Česku je standardem elektrické stahování vpředu).

Zato v Německu a Polsku úplně neví, co je to chudě vybavené Picanto. Poláci auto kupují za minimálně 324 tisíc korun, ovšem v základu má třeba i dotykový infotainment. A v Německu, kde i nejlevnější Picanto stojí bezmála 400 tisíc, dovozce rovnou přihazuje nejen infotainment, ale i automatickou klimatizaci, navigaci, nouzové brzdění nebo couvací kameru. Vyloženě levná auta na těchto trzích obstarávají jiné značky.

Co z toho všeho plyne? Ta nejlevnější auta jsou s výjimkou Dacie v Česku skutečně levná. V okolních zemích mnohdy vyšší cenu ospravedlňuje bohatší výbava. Příklad Mitsubishi Space Star ale také ukazuje, že i když v Rakousku a Německu má auto podobně chudou výbavu jako v Česku, tamní zájemci za něj zaplatí více. Dané je to samozřejmě i kupní silou, která je v těchto zemích vyšší.

Sluší se také podotknout, že ačkoliv jde o nejlevnější auta v Česku, nejedná se automaticky o ta nejlevnější auta v okolních zemích. Třeba v Německu k takovým sice patří Sandero a Space Star, ale už nikoliv Picanto a i10. Místo nich tu roli levného auta hraje Fiat Panda a Citroën C3. Obě jsou sice relativně dostupná i v Česku, pod 300 tisíc se ale nevejdou. Pro nová auta z nejnižší cenové kategorie a se základní výbavou se tedy do zahraničí jezdit nevyplatí, pokud zrovna nejde o rumunskou Dacii.