Praha bude o víkendu patřit autům: Prohlédněte si lákadla výstavy Legendy

Rok se s rokem sešel a na konci května se do pražských Holešovic zase sjelo na tisíc aut různých značek, stáří i stavu. Podesáté se tam tento víkend otevírají brány motoristické slavnosti Legendy, letos zaměřené na německé vozy. Již tradičně to ale není pouze o hlavním tématu, na své si přijdou milovníci prakticky všech automobilových kultur. Co je na Legendách k vidění, nastiňuje tato galerie.

Výstaviště v pražských Holešovicích je možné navštívit v sobotu 27. května od devíti do dvaceti hodin a v neděli 28. května od devíti do sedmnácti hodin. Vstupenka pro dospělého stojí v předprodeji na internetu i na místě 600 korun, pro studenty od 15 let, seniory a ZTP pak 300 korun a pro děti od 6 do 15 let 100 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma.