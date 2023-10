Lambo je lepší než Lada. V Rusku frčí luxusní auta za dvojnásobné ceny

Oficiálně se do země nedováží, ale cestu k bohatým ruským zákazníkům si nakonec vždycky najdou. Autům nejdražších značek se v agresorské zemi stále daří dobře.

Od začátku letošního roku se v Rusku prodalo 43 vozů Lamborghini, 30 Bentleyů, 32 Rolls-Royců a devět vozů Ferrari Roma, píše ruský deník Kommersant. Odvolává se přitom na statistiku firmy Avtodom, která se specializuje na prodej exkluzivních aut.

"Oficiální dodávky i záruční servis luxusních vozů byly zastaveny po vypuknutí nepřátelství na Ukrajině. Automobily se do země dostávají pouze paralelním dovozem," uvádí list.

Nejprodávanějším Lamborghini je v Rusku model Urus, u Bentley zase nejlépe boduje Bentayga. V obou případech jde o vozy SUV, jejichž cena se na tamním trhu pohybuje kolem 50 milionů rublů (přibližně 12,5 milionu korun).

"Ceny luxusních vozů se za poslední rok a půl minimálně zdvojnásobily, což některé potenciální kupce odrazuje," říká v Kommersantu šéf společnosti Favorit Motors Vladimir Popov. Zároveň se domnívá, že na chlubení se okázalým bohatstvím není v Rusku ta nejvhodnější doba.

"Auta jsou přepravována ze Spojených arabských emirátů a Kazachstánu. Ve všech případech jde o soukromý dovoz, takže záruka, servis a jakákoli další podpora jsou minulostí," uvádí Popov.

Dalším problémem "paralelních dovozců" je nelibost automobilek, že jejich vozy, původně určené pro jiný trh, končí právě v Rusku. Často je tak prý obtížné auta pro ruského zájemce získat i neoficiální cestou.

"Snaží se vystopovat koncového kupce a vzhledem k relativně malému počtu vyrobených aut se jim to docela daří," poznamenává zakladatel společnosti Avtodegustator Ararat Mardojan s tím, že "aktivace GPS v autě s sebou nese určitá rizika".

Pokud totiž automobilka zjistí, že vůz navzdory sankcím skončil v Rusku, může jeho provoz do značné míry ochromit. Už dnes například většina západních značek zrušila pro tamní zákazníky všechny online služby a opravnám zablokovala přístup k servisním manuálům pro vozy, které nebyly do Ruska dovezeny oficiální cestou.

Pokud se už vůz koupený v zahraničí pokoutně dostane do Ruska, prodejce si za něj obvykle účtuje nejméně dvojnásobek ceny, za kterou se dá pořídit například v Česku. Kromě zprostředkovatelské provize totiž do hry vstupují i vysoké přepravní náklady: Tak drahé auto nelze jednoduše poslat do cíle cesty lodí nebo vlakem, ale zpravidla vždy padne volba na letadlo. "Doručení často stojí víc než samotné auto," konstatuje Mardojan.

Podobné ceny panují i na trhu s náhradními díly, neboť i ty je pro vozy z šedých dovozů nutné dovézt ze třetích zemí.

Rusko navíc v poslední době vede proti "západním" autům rozsáhlou kampaň, která má za cíl přimět tamní obyvatele k nákupu domácích značek. Vše před časem odstartoval Vladimir Putin svým drsným prohlášením ke státním úředníkům a o pár dní později se k němu přidal úřad pro kontrolu dodržování technických předpisů Rosstandart. Podle něj auta původně určená pro jiné trhy neodpovídají ruským normám, a měla by být buď přestavěna, nebo vyřazena z provozu.