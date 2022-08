Kurz automechaniky pro začátečníky: "Nejlepší" zlepšováky automobilových kreativců

Lidská kreativita je prakticky nevyčerpatelná. A platí to především, pokud jde o opravy automobilů. Majitelé těchto aut se z mnoha důvodů rozhodli, že svého plechového miláčka opraví nikoliv klasickou cestou originálního či neoriginálního dílu, ale kreativně v duchu hesla "co dům dal". Někdy to může být úsměvné, jindy ale i docela nebezpečné.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Čím víc koly, tím delší dojezd Prázdná pneumatika většinou znamená velký problém, zvlášť u některých aut, která místo rezervy vozí jen lepicí sadu. Nahradit chybějící gumu naplněnými lahvemi od koly (nebo jakéhokoliv jiného pití) a lepicí páskou je ale velmi svérázné řešení. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat