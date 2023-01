Dva draci netáhnou, s názvem SsangYong je konec. Automobilka se chce přejmenovat

Nejstarší jihokorejská automobilka se chystá na změnu jména. SsangYong před časem koupila korejská skupina KG Group a zachránila ho tak od krachu, teď by se její jméno mělo objevit i na populárních modelech Korando nebo Rexton. SsangYong by se měl totiž nově jmenovat KG Mobility, a to proto, že původní označení je prý mezi lidmi vnímáno až příliš negativně.

"Jméno SsangYong Motor má fanouškovskou základnu, která na něj nedá dopustit, ale také velmi špatnou image," řekl šéf KG Group Kwak Jea-sun na setkání korejské asociace automobilových novinářů. Jeho slova citoval deník Korean Herald. "Od této chvíle se všechny modely SsangYongu budou jmenovat KG, ovšem ani s touto změnou se historie značky nezmění," dodal. Související Korejský Mercedes se vrací do Česka. Vyzkoušeli jsme nový Ssangyong Rexton 30 fotografií Nové jméno ještě musí v březnu schválit akcionáři, dá se však předpokládat, že půjde spíše o formalitu. Skoro 62 procent akcií značky totiž od loňského roku vlastní již zmíněná firma KG Group. Ta se pohybuje hned v několika oborech skrze své dceřiné firmy. Jedná se například o zpracování ocele, chemický průmysl, ale mimo jiné také média. KG Group je takzvaný čebol, což je označení pro průmyslové uskupení více firem, které působí v různých oborech, ale řídí je jeden jihokorejský majitel. Čebolem byla svého času i firma Daewoo Group, známá mimo jiné výrobou stejnojmenných automobilů. Kromě jména se samozřejmě změní i logo jihokorejské automobilky, proměnou budou muset projít také dealerství po celém světě. Nové jméno, KG Mobility, by pak podle citovaného korejského deníku mělo také znamenat posun značky od tradičního výrobce automobilů směrem k poskytovateli mobility včetně elektromobilů a autonomního řízení. Plány nového vlastníka tedy nejsou nikterak malé. Je otázka, jakým způsobem na změnu jména, které navíc leckomu může evokovat čínské MG, zareagují zákazníci. Pověst SsangYongu je jistě problematická, ostatně na některé jeho designové kreace z počátku 21. století ve formě třeba modelu Rodius si vzpomene asi každý. V poslední době se ale povedlo automobilku designově "rehabilitovat", její auta platí za poměrně schopná v terénu i na silnici, navíc s dobrým poměrem ceny a užitné hodnoty. Související První kříženec SUV a kupé pocházel z Koreje. Zapomenutý SsangYong předběhl BMW X6 Například v České republice se loni prodalo přes 2300 modelů korejské automobilky, ta se přitom na trh vrátila teprve v průběhu roku 2019. Tehdy bylo cílem do tří let prodávat ročně 500 aut. Modelová paleta je složená především z SUV - Tivoli, XLV, Korando a Rexton pak doplňuje ještě pick-up Grand Musso. Mimo český trh, třeba v Německu, se Korando nabízí i s elektrickým pohonem. V letošním roce nabídku rozšíří model Torres, což je kompaktní SUV v novém designovém jazyce, který je více hranatý a vzdáleně připomíná modely Jeepu nebo Land Roveru. Automobilka se jím pak odkazuje především na Korando z 90. let. Zatímco na korejském trhu jsou pod kapotou spalovací motory, do Evropy dorazí SUV jako elektromobil. Nejnovějším modelem značky je SUV Torres, do Evropy přijede jako elektromobil. | Foto: SsangYong Ironií je, že ani jméno SsangYong není původní. Korejský výrobce byl založený v roce 1954 jako Ha Dong-Hwan Motor, v roce 1962 pak vznikla firma Dongbang Motor, přičemž o rok později se obě společnosti spojily a působily pod jménem Ha Dong-Hwan Motor. Tato automobilka se proslavila mimo jiné výrobou terénních aut pro americkou armádu, dále produkovala též nákladní auta nebo autobusy. V roce 1977 se jméno firmy změnilo na Dong-A Motor, přičemž o sedm let později pod svá křídla přidala jinou korejskou firmu Keohwa, která dělala v licenci modely Jeepu, po jejím vypršení pojmenované Korando. A až v roce 1986, kdy automobilku koupil čebol SsangYong Group, dostala konečně jméno SsangYong, tedy v překladu dva draci. Od té chvíle se začala psát moderní historie značky, která hned na počátku 90. let navázala technické partnerství s Mercedesem. Související Sníh ani déšť vás už nepřekvapí. Našli jsme nejlevnější auta s pohonem 4x4 v Česku Přehled Rozhodně tím ale neskončila problematická historie. V roce 1997 SsangYong ovládlo Daewoo, kvůli nedostatku financí ale toto spojení nevydrželo. SsangYong tak začátkem nového tisíciletí putoval pod křídla čínské automobilky SAIC. I tam ale přišly ekonomické problémy. Dokonce takové, že v roce 2009 zastavila stávka korejských pracovníků celou výrobu. Problémy se podařilo vyřešit až v roce 2011, kdy byl dotažen nákup většinového podílu v SsangYongu indickou skupinou Mahindra & Mahindra. Ani pod ní ale automobilka dlouho nevzkvétala, naopak narůstal její dluh, kvůli němuž mu majitel snížil i financování na vývoj nových modelů. O prodej Mahindra usilovala dlouhodobě, nakonec se jej však povedlo dotáhnout až loni do rukou KG Group. Teď tedy SsangYong končí úplně, byť se s jeho modely bude dál možné setkávat pod jménem KG.