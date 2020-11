Kouzla kapesního reketoplánu. Mercedes A 250e spojuje dva vesmíry, tomu odpovídá cena

Plug-in hybridní technika pod tlakem skleníkových regulací proniká do stále menších aut. Výsledek je dvojí. Nižší hmotnost a lepší aerodynamika zlepšují dojezd na elektřinu, do ceny kompaktního vozu se ovšem drahá technologie promítá výrazněji. Ukázkou je Mercedes třídy A. Sympatický hatchback se nabíjí rychle a na elektřinu dojede daleko, ale v některých ohledech je jen průměrný a zároveň drahý.

Dnešní generace nejmenšího Mercedesu je na trhu dva roky. Příznivce si získává dynamicky svěžím vzhledem, dobrým vnitřním prostorem a pokročilou výbavou včetně skvěle fungujícího hlasového ovládání. S "áčkem" si popovídáte, naladíte rádio, nastavíte cíl cesty i teplotu v kabině, aniž byste spustili ruce z volantu a oči z vozovky.

Šťouralové si naproti tomu všímají zpracování interiéru, který místy nedostává standardům prémiové ligy. A také slabšího komfortu pérování u méně výkonných verzí, jimž výrobce nadělil jednodušší zadní nápravu. Dojem plnokrevného Mercedesu tedy udělají až specifikace se silnějšími motory, lepší výbavou a cenou kolem milionu korun.

Také dnes testujeme provedení za sedmiciferný šek: plug-in hybrid označený A 250e. Pod zadními sedadly má lithiový akumulátor s kapacitou 15,6 kWh, z níž se asi tři čtvrtiny dají nabít ze zásuvky. Podle měřicího cyklu WLTP to stačí na 68 km jízdy bez lokálních emisí, teprve potom by měla zepředu zavrčet benzinová třináctistovka. Základní cena se drží na baťovských 989 800 Kč, pár nejběžnějších doplňků ale cenu zvýší o desítky tisíc.

Život s plně nabitým autem je svůdně jednoduchý. Mohutný točivý moment 300 newtonmetrů, navíc násobený osmi stupni automatu, se sedmnácti metráky váhy pěkně cvičí. Masitý zátah je třeba zejména při rozjezdu dávkovat opatrně a "plyn" přidávat postupně.

Po prvních metrech je už prostor pro rozvinutí plné síly a tady elektrický pohon exceluje. Potřebujete-li pohotově vypálit z křižovatky, katapultuje sedmnáct metráků živé váhy s nesmlouvavou autoritou. Pomoc benzinového motoru je třeba až ve vyšších rychlostech, s lehkou nohou se áčko rozjede až na 140 km/h pouze na elektřinu.

Hektický styl, jakým se většinou jezdí po Praze, se odrazil ve spotřebě 21 kWh / 100 km, což znamená reálný dojezd 50 km. S trochou klidu a předvídavosti lze dosáhnout 16 kWh, potažmo skoro 70 km na jedno nabití. To jsou mezi ostatními plug-in hybridy velmi příznivá čísla.

Věren své prémiové pozici Mercedes nabízí proti konkurentům něco důležitého navíc: celou modelovou řadu osazuje stejnosměrným nabíjením, jinak obvyklým jen u elektromobilů. U rychlonabíječky s 50 kW se tak plná kapacita obnoví během půl hodiny. To je pro využitelnost plug-in hybridu velký posun. Bez benzinu jsme zvládli výlet do Českého středohoří jen s nabíjením v Praze a Lovosicích. Uživatelsky mrtvé časy přitom nebyly řádově delší než přestávka na občerstvení.

Jinak ovšem hybridní áčko nezapře kompromisy. Velká baterie v podlaze si vyžádala montáž jednodušší nápravy, s níž komfort pérování neodpovídá milionové ceně. Stejně jako dynamika skromného a překvapivě hlučného benzinového motoru nebo reakční prodlevy dvouspojkového automatu.

Zklamáním je i šestilitrová spotřeba při jízdě bez nabíjení. Může za ni hnací řetězec, který se kromě elektrifikace neliší od obyčejného auta. Mnohem větší Ford Kuga díky specifickému motoru a převodovce jezdil vybitý za méně než pět.

Mercedes-Benz A 250e Pohon: benzinový čtyřválec + elektromotor

Objem spalovacího motoru: 1332 cm3

Výkon: 118 + 75 kW

Max. točivý moment: 250 + 300 Nm

Kapacita baterie: 15,6 kWh

Dojezd na elektřinu: až 68 km (dle WLTP)

Cena: od 989 800 Kč

Což nás vrací k penězům. Hybrid A 250e je o 280 000 Kč dražší než nejlevnější diesel A 160d s manuálem a pětilitrovou spotřebou. I kdybyste najezdili po městě 50 kilometrů denně výhradně na elektřinu a nabíjeli "nočním proudem" za 2,50 Kč/kWh, doháněli byste takový rozdíl skoro dvacet let.

Za těchto podmínek nezávidíme žádné automobilce, že by měla ke splnění limitů CO2 prodat právě takových aut co nejvíc. Naštěstí pro Mercedes jsou právě zákazníci prémiových značek ochotní investovat do moderních technologií už kvůli prestiži. Proto bude zajímavé sledovat, kolik hybridních Áček se na našich silnicích objeví.