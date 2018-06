Konec spekulacím o továrně na baterky a auta Tesla? Elon Musk prozradil favorita a Česko to není

před 1 hodinou

Není to tak dávno, kdy se spekulovalo, kde by se v Evropě mohla postavit gigafactory, tedy obří továrna na výrobu baterií do elektromobilů značky Tesla, kde by současně také vznikaly přímo samotné elektromobily. Dokonce se teoretizovalo i o Česku. Elon Musk ale na Twitteru prohlásil, kdo je skutečným favoritem. Česká republika to není.

Favoritem pro umístění první velké evropské továrny na baterie firmy Tesla je Německo. Na Twitteru to 20. 6. napsal Elon Musk, generální ředitel tohoto amerického výrobce elektrických aut. V minulosti se spekulovalo, že rozsáhlá továrna na baterie, kterou Tesla označuje termínem "gigafactory", by mohla stát na českém území, severně od Prahy. Další problém v Tesle. Zaměstnanec zasáhl do výroby a vynesl citlivá data číst článek "Německo je první volbou pro Evropu. Možná německo-francouzská hranice dává smysl nebo blízkost zemí Beneluxu," uvedl Musk, který tak reagoval na jiné, veřejné tweety. Odborníci z odvětví odhadují, že revoluce elektrických aut zvýší do roku 2025 hodnotu evropského trhu s bateriemi na zhruba 250 miliard eur (6,5 bilionu Kč). Asijské společnosti, včetně firem CATL a Samsung, už zaregistrovaly podniky nebo zřídily vlastní aktivity v Evropě, což přimělo evropské politiky a přední podnikatele, aby začali volat po zvýšení domácích investic do baterií. 10 fotografií Foto: Československé SUV i Fantomasův Citroën. Prohlédněte si auta, která předběhla svou dobu Tesla má v současnosti podnikatelské aktivity v německém městě Prüm, které leží asi 30 kilometrů od hranice s Belgií a zhruba 100 kilometrů od hranice s Francií. Ve městě sídlí divize Grohmann Engineering, která se specializuje na automatizované výrobní systémy pro továrny na výrobu baterií. Divize nedávno postavila výrobní linku pro závod Tesly na baterie v americkém státě Nevada. Nejlevnější elektromobil v Česku stojí pod 200 tisíc. Solidní dojezd ale nečekejte, za ten se platí prohlédnout galerii Tesla nyní buduje v Nevadě továrnu "gigafactory 1" na výrobu lithium-iontových baterií. Závod již zahájil výrobu, podle společnosti je ale zatím dokončen zhruba z 30 procent. Po dokončení to má být největší budova na světě. Musk v roce 2016 na návštěvě Německa oznámil plány na otevření druhé gigafactory někde v Evropě. Tehdy řekl, že nová továrna bude vyrábět jak baterie, tak elektromobily. O umístění továrny v České republice se spekulovalo hlavně v souvislosti s tím, že Česko má v Krušných horách vysoké zásoby lithia, které je základní složkou dnešních vyspělých baterií.