Komentář: Francii láká sociální leasing elektromobilů, bludný kruh dotací se uzavírá

Blíží se podzim a jednání o rozpočtu, a tak francouzská média připomínají prezidentu Macronovi, co slíbil v jarní předvolební kampani: že by stát měl zpřístupnit elektromobilitu nižším příjmovým skupinám. Kritici varují, že za zhoršené hospodářské situace by vláda měla výdaje brzdit. Myšlenka by však drhla i v lepších časech. Váže se totiž na leasing, přitom ignoruje problém zůstatkové hodnoty.

Evropu svírá nejistota a Francie není výjimkou. Inflace roste, přestože vláda už utratila 25 miliard eur za úředně limitované ceny energií a výhledy na příští rok nehýří optimismem. Poslední, co se teď prezidentu Macronovi může hodit, je připomínání unáhlených slibů z minulosti. Související Jako v Česku s odsunem Superbu. Francouzským odborům se nelíbí elektro Dacia z Číny Nápad na sociálně ohleduplný pronájem elektromobilů ani nebyl z jeho hlavy. V rámci prezidentské kandidatury ho vyslovila socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová. Macron, který se v kampani potýkal s kritikou za drahé energie, na lákavou vlnu pohotově naskočil. "Podpoříme cenově dostupnou nabídku elektrických vozidel a zavedeme leasingové mechanismy, které pomohou domácnostem s nižšími příjmy," řekl a ujistil, že mobilita pro všechny bude zachována i v místech, kde se chystá zákaz spalovacích motorů. Konkrétní kroky později potvrdila ministryně ekologické transformace Agnès Pannier-Runacherová i ministr pro rozpočet Gabriel Attal. V té době se objevila magická formulka: leasing za 100 eur měsíčně, tedy po našem 2500 korun. Což o to, ve Francii si můžete elektromobil za podobné splátky pronajmout už teď. Potíž je v tom, že splátka neříká o leasingu všechno. Začíná složením akontace a po třech či čtyřech letech splácení dojde na zůstatkovou hodnotu. Každým z těchto parametrů můžete hýbat jen na úkor druhých dvou, protože cena auta zůstává stejná. Související Test ojetého elektrického Nissanu Leaf: S nejstaršími kusy moc daleko nedojedete 17 fotografií Nissan Leaf láká na splátky 99 eur, minimalistická Dacia Spring 120 eur. Za hotové si je přitom můžete koupit od 41 000, respektive 19 800 eur. Akontaci dnes francouzský zákazník platit nemusí, v ideálním případě ji totiž pokryje dotace. Ta dosahuje až 6000 eur, maximálně však 27 procent ceny vozu, a dále šrotovné za vaše staré auto 5000 eur. Nissan oboje sečetl a nastavil vstupní částku přesně na jedenáct tisíc eur, takže u prodejce jen podepíšete smlouvu. Stejně tak u Dacie, i když její cena snižuje využitelnou dotaci na 5346 eur, takže šrotovné 2500 eur se přičítá zvlášť. Teď přichází první trik. Nissan uvádí splátku "již od" i akontaci "již od", ale vzájemně k době nepasují. Zvolíme-li nejnižší akontaci, vyskočí měsíční splátka na 139 eur. Tento příklad importér na svých stránkách vypočítává až do konce, proto u něj zůstaneme. Je však jasné, že aby měsíční splátka klesla na 99 eur, museli bychom složit akontaci vyšší. Související Elektrický Megane není dokonalý, je ale nejlepším Renaultem současnosti 22 fotografií Pronájem Nissanu trvá tři roky, splácíme tedy 36 x 139 = 5000 eur. Z toho kolem 20 procent tvoří pojištění, z ceny vozu jsme tedy zaplatili jen 4000 eur, což je necelých 10 procent. Dacia nabízí prodloužené čtyřleté schéma, což znamená 48 x 120 = 5760 eur. Po odečtení pojištění jsme tedy splatili čtvrtinu ceny. Už teď je jasné, že na konci čeká hluboká jáma. Akontace i průběh splácení se sice lišily, ale v obou případech šťastná léta levných splátek končí otázkou, kdo doplatí zbývajících 65 procent ceny. Což je u Dacie 12 700 eur, u Nissanu 25 700 eur. Související "Nepražské" elektromobily tu nechceme. Praha chce omezit jejich parkování zadarmo To nízkopříjmové domácnosti nezvládnou, takže auto vrátí prodejci a opakují stejný trik znovu. Po třech letech mají nárok na další dotaci, z níž pokryjí další akontaci a odjíždějí novým vozem. Starší putuje do bazaru, a protože dotace se vztahují i na ojeté elektromobily, někdo si jeho cenu opět sníží o 27 procent. V tom spočívá velká výhoda francouzského programu. Dotací na ojetiny rozhýbává trh komplexně, elektromobily dostane mezi víc lidí a skutečně zlepší jejich dostupnost. Ovšem jen dokud na to vláda bude mít peníze. Na první úskalí může narazit kupující nového auta, který se spolehne, že dotaci dostane i příště. Zvolí nízké splátky, ale mezitím vláda seškrtá rozpočet a podpory sníží či zruší. Což už na příští rok ohlásilo Německo. Související Německo sníží dotace na elektroauta. Jsou populární, proto nejsou nutné, říká ministr Druhou smyčku teď utahují sami politici. Jestliže se Macronova exekutiva doopravdy chystá dotovat nejdříve akontaci a potom ještě dotovat splátku, napjatý rozpočet jen vyčerpá o něco dřív. A pak bude muset podpory osekat všem. Pokud naopak nechá pronájmu tržní průběh, pak nižší splátkou dosáhne jen vyšší zůstatkové hodnoty. Auto bude v bazaru dražší a hůře prodejné, tudíž koloběh elektromobilů zpomalí, místo aby zrychlil. Možná by si prezident přál, aby starostka Higaldová svůj návrh nikdy nevyslovila. Ale teď už leží odpovědnost na něm. Když včas neřekl "Dost, jedna dotace stačí" a nechal o bájném leasignu mluvit ministry, teď mu nejspíš nezbude, než přesýpat peníze z jedné kapsy do druhé.