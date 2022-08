Klamete spotřebitele, viní úřad Teslu. Padla žaloba kvůli Autopilotovi

Kalifornskému Úřadu pro motorová vozidla (DMV) se nelíbí, že Tesla v prospektech jízdnímu asistentu Autopilot přisuzuje vlastnosti, které ve skutečnosti není schopen splnit. Žaloba může mít na výrobce drastický dopad.

Podle DMV učinila Tesla ve své reklamě prohlášení, která jsou "nepravdivá nebo zavádějící a neodpovídají skutečnosti". V žalobě se uvádí, že "výrobce prezentuje asistenční systém řidiče Autopilot lépe, než jaký ve skutečnosti je". Modely vybavené Autopilotem podle úřadu nikdy nefungovaly jako autonomní vozidla, ačkoliv se výrobce snaží tento dojem navodit. Je to však řidič, kdo je v každém okamžiku jízdy s tímto asistentem odpovědný za její průběh.

S informací o žalobě přišel jako první deník Los Angeles Times. Podle listu vadí úřadu text na stránkách Tesly, který systém Autopilot líčí následovně: "Stačí, když nastoupíte a řeknete autu, kam má jet. Pokud nic neřeknete, auto se podívá do vašeho kalendáře a odveze vás tam jako do předpokládaného cíle. Vaše Tesla sama vymyslí optimální trasu, přičemž se bude orientovat v městských ulicích, na složitých křižovatkách i dálnicích."

Pokud by žaloba uspěla, mohlo by to mít podle Los Angeles Times pro Teslu drastické důsledky. A to včetně odebrání licencí, které automobilku opravňují k výrobě a prodeji jejích vozidel v Kalifornii.

Kontroverzní Autopilot na sebe poprvé upoutal pozornost v roce 2016, když americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) vyšetřoval smrtelnou nehodu. Autopilot byl tehdy hlavním podezřelým, závadu se ale vyšetřovatelům nepodařilo odhalit. Další nehody však opakovaně přiživovaly pochybnosti o funkčnosti softwaru.

NHTSA například zdokumentoval 16 incidentů, kdy podle vyšetřovatelů Autopilot vzdal kontrolu nad vozem "méně než sekundu" před nárazem do překážky. Elon Musk vždy tvrdil, že systém nebyl v okamžiku nehody aktivován, zároveň už ale neuvedl, že řidič neměl prakticky žádný čas, aby na jeho výpadek zareagoval.

Autopilot odezírá situaci na silnici jen s pomocí kamer. Na rozdíl od konkurenčních systémů nepoužívá jako doplněk lidar, který zaznamenává pevné překážky odrazem vln. V minulosti se tak například stalo, že Autopilot přehlédl kamion křižující silnici. A to v okamžiku, kdy jeho kamery oslepilo zapadající slunce.

Jen za posledních 10 měsíců bylo NHTSA nahlášeno 400 nehod samořiditelných aut, z toho ve 273 případech figuruje Tesla. Vysoký podíl na nehodovosti je však dán také tím, že kalifornský výrobce patří k průkopníkům autonomních systémů a jeho auta jsou tímto zařízením vybavena nejčastěji.