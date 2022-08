Nejrychlejší a nejdražší Tesly. Model S a X Plaid míří do Česka, berany jim nechybí

Foto: Tesla, Inc.

Nejrychlejší modely Tesly je možné objednávat i v Česku. Americká automobilka zveřejnila ceny pro Model S a Model X ve verzi Plaid, která má rovnou tři elektromotory a výkon přesahující hranici tisíce koní. Nepřekvapí, že dražší modely výrobce elektromobilů na českém trhu ani nenabízí.

Stěžejními modely Tesly jsou v Česku i celé Evropě menší typy Model 3 a Model Y, které jsou nejprodávanějšími elektromobily starého kontinentu. Vedle nich má ale americký výrobce v nabídce stále také Model S a Model X, které naposledy loni prošly modernizací, při níž mimo jiné dostaly nový volant připomínající beraní rohy a také špičkovou verzi Plaid. Kdo ji v Evropě chtěl, měl poslední měsíce smůlu. Konfigurátor obou aut sice ukazoval klíčové parametry, ceny ale k dispozici nebyly.

To se teď mění a oba modely je možné objednávat s tím, že první kusy dostanou zákazníci v listopadu a prosinci letošního roku. Model S Plaid přijde na 3 465 900 korun a Model X Plaid na 3 551 900 korun. To není málo, ale oba modely se minimálně na papíře chlubí až neskutečnými dynamickými parametry.

O pohon obou amerických aut se starají hned tři elektromotory, které pohání všechna čtyři kola. Dohromady dokážou jednotky vyvinout sílu 750 kW, tedy 1020 koní. A vzhledem k okamžitému záběru elektromotorů pak Tesla udává pro Model S Plaid zrychlení na 100 km/h za 2,1 vteřiny a pro Model X Plaid za 2,6 vteřiny. Zejména v případě velkého a těžkého SUV je to úctyhodná hodnota. Maximální rychlost je u Modelu S 322 km/h, Model X umí "jen" 262 km/h.

Je ovšem nutné podotknout, že hodnoty zrychlení nezahrnují takzvaný rollout, což zjednodušeně znamená, že se zrychlení neměří úplně od nuly, ale auto má v době začátku měření už určitou nízkou rychlost. Jak Aktuálně.cz psalo již dříve, mělo by to být zhruba 9,5 km/h a "skutečné" zrychlení na 100 km/h by tak u Modelu S mělo být zhruba na úrovni 2,3 vteřiny.

Ačkoliv jsou ale dynamické parametry na úrovni supersportů těch nejvyhlášenějších značek, baterie s využitelnou kapacitou 95 kWh stále poskytuje dostatečně dlouhý dojezd. Konkrétně je to 600 km u "eska" a 528 km u Modelu X. Nabíjet je možné až 250 kW, a to u specifických Superchargerů, kterých je v Česku aktuálně sedm.

Výbava obou aut zahrnuje centrální 17palcovou obrazovku, kterou je možné otočit na výšku i na šířku a na níž je možné třeba hrát hry nebo sledovat filmy. Další displej je před řidičem a svou obrazovku mají i cestující na zadních sedadlech. Volant je poloviční ve tvaru zmíněných beranů, dále mají oba modely třízónovou automatickou klimatizaci, audiosystém s 22 reproduktory, vyhřívání všech sedadel a volantu nebo odemykání pomocí mobilního telefonu. Model X pak má šest míst k sezení. Kabina je černá s dekoračními plochami připomínající karbon, černobílé nebo krémové provedení přijde na 59 tisíc korun.

Připlácí se také za kola: Model S má standardně "devatenáctky" a za 128 tisíc korun ještě o dva palce větší ráfky, Model X má standardně "dvacítky", ráfky s 22 palci pak stojí dokonce 156 tisíc korun. Standardní barva je bílá, černý lak přijde na 44 200 korun a modrý, červený nebo stříbrný na 57 tisíc korun.

Další peníze pochopitelně spolknou funkce autopilota. Základní verze s automatickou změnou jízdního pruhu, adaptivním tempomatem nebo automatickým parkováním přijde na sto tisíc korun, pokročilé provedení, které podle Tesly umí navíc samo zastavit na semaforu nebo se automaticky pohybovat v ulicích města, pak stojí 200 tisíc korun.

Vedle špičkového modelu Plaid nabídne Tesla Modely S a X také ve slabším provedení se dvěma elektromotory a výkonem 500 kW. Tyto verze ale zatím nemají ceny, jakkoliv je možné si je zarezervovat. Dodávky by měly začít počátkem příštího roku.