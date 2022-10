Kia začne v Česku od příštího roku omezovat prodej aut se spalovacími motory

Kia chce být v přechodu k elektromobilitě v Evropě napřed. Do pěti let firma plánuje mít v nabídce čtrnáct čistě elektrických modelů a do roku 2035 budou všechny nabízené vozy v Evropě pouze s elektrickým pohonem. I v Česku chce omezovat nabídku aut se spalovacími motory, a to už od příštího roku.

Kvůli přechodu k elektromobilitě chce automobilka Kia v České republice již od příštího roku ukončovat prodeje vybraných modelů se spalovacími motory a postupně je nahrazovat elektrifikovanými ekvivalenty v rámci všech segmentů. Do pěti let pak firma plánuje mít v nabídce 14 čistě elektrických modelů, přičemž do roku 2035 budou všechny nabízené vozy v Evropě pouze s elektrickým pohonem. Uvedli to zástupci automobilky Kia na středečním setkání s novináři. Související Konference o elektromobilitě řeší dotace i blízkou budoucnost elektrických trucků 10 fotografií Podle odhadů automobilky začnou elektromobily v Evropě i celosvětově dominovat od roku 2030, tedy pět let před zákazem spalovacích motorů. "V Evropě vnímáme jako bod zlomu rok 2030, ale při prodejích Kia počítáme v té době již s téměř 90procentním podílem elektrifikovaných vozů. Zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 tak bude podle nás více postupným vývojem než skokovou změnou," uvedl generální ředitel Kia Czech Arnošt Barna. Do rozvoje elektromobility automobilka podle Barny investuje již nyní stovky miliard korun a další prostředky vkládá postupně do akvizic společností zajišťujících maximální soběstačnost ve výrobě i logistice. "Nedávná čipová krize, kterou jsme jako jedni z mála přečkali bez nutnosti omezení výroby, nám rovněž ukázala důležitost dostatku vlastních komponentů. Také proto jsme si pro další roky zajistili hned dva dodavatele akumulátorů nebo zahájili spolupráci na vývoji vlastních polovodičů," dodal. Související Čínská auta jako bezpečnostní riziko? Nejnovější nárazové testy dokazují opak 31 fotografií Stát má na podporu elektromobility v Česku připravené hned tři nástroje. Do roku 2023 je to Národní plán obnovy, dále do roku 2027 budou čerpané finance z příslušných operačních programů a do roku 2030 se počítá s využitím prostředků z Modernizačního fondu. "Celkem rozdělíme více než 42 miliard korun na rozvoj dobíjecích stanic a pořízení elektrických autobusů či osobních vozů. Žádosti budou moci podávat zejména obce, kraje a státní či městské podniky. S podporou nákupu elektromobilů pro domácnosti zatím nepočítáme," uvedl na tiskové konferenci náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař. Zároveň podle něho však bude nutné řešit také zajištění dostatečné kapacity elektrické sítě, parkování vozidel v podzemních garážích, podporu inovací a splnění požadavků vyplývajících ze související legislativy.