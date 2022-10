Konference o elektromobilitě řeší dotace i blízkou budoucnost elektrických trucků

Vydavatelství Economia ve spolupráci s LEEF Technologies pořádá už pátý ročník konference nazvané Forum elektromobilita. Letos je historicky největší, probíhá během tří dnů a vystupuje na ní na sedmdesát řečníků.

Nabídka elektrických aut je čím dál bohatší, přesto se v Česku neprodávají tak jako v západních zemí Evropy nebo na jejím severu. Aktuálně je ze 6,3 milionu registrovaných vozidel jen lehce přes 12 tisíc čistých elektromobilů a dalších necelých sedm tisíc čítají hybridy do zásuvky.

Prodeje v letošním roce nabraly rychlost a napomáhá tomu i výstavba dobíjecí sítě, shodují se experti, kteří vystupují na pátém ročníku akce Forum elektromobilita, které uspořádalo vydavatelství Economia ve spolupráci se společností LEEF Technologies. Stát slibuje, že udělá kroky, které by měly elektromobilitu v Česku podpořit.

"Automobilky vložily do vývoje elektrovozidel ohromnou energii a teď je na vládní reprezentaci, aby pomohla zajistit budování nezbytné infrastruktury, a to je stěžejní podmínka, aby se tu elektromobilita mohla rozvíjet," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), jenž byl jedním z řečníků prvního dne konference. Stát tedy chce pomoci s infrastrukturou, což se bez privátních investorů neobejde. Konference probíhá během středy až pátku 12. až 14. října. Hospodářské noviny z akce přinesou podrobnou reportáž příští týden. Na fotografie z prvního dne akce se podívejte do galerie.