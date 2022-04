Když Číňan zachraňuje českou rodinu. MPV Maxus Euniq 5 je náhradou za VW Sharan

Na to, že z trhu postupně mizí klasická osobní MPV, jsme si již zvykli. Letos v červnu by měla skončit výroba VW Sharan a posledními rodinnými harcovníky bez užitkového původu zůstanou sourozenci Ford Galaxy a S-Max, vyrábět by se měli ještě příští rok. Až skončí, budou muset velké rodiny vzít osobní dodávku nebo zkusit čínský koláček štěstí. Třeba testovaný elektrický Maxus Euniq 5.

