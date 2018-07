Kazeťák, sušák na prádlo a zásobník na led. Tak si Pontiac představoval výbavu auta budoucnosti

před 2 hodinami

Podívejte se na dobovou reklamu na Pontiac Stinger (anglicky) | Video: General Motors | 01:59

Zaniklá značka Pontiac se na konci osmdesátých let snažila nacpat do svého futuristického plážového konceptu co nejvíc výbavy. Bylo jí nakonec tolik, že za svůj počin sklidila spíš posměch. Ale proč v autě nemít telefon, dva vysavače, skládací piknikový stolek, ledničku nebo třeba vařič?

Seriál Retro auta (3. díl) - Co všechno potřebujete mít ve svém autě? Klimatizaci, rádio, navigaci? Pontiac šel na konci osmdesátých let ještě dál. Proč nevybavit vůz dalšími praktickými součástmi, jako je telefon, vysavač, chladnička, piknikový stůl, nebo dokonce vařič? Vznikl bláznivý koncept Stinger. Na konci osmdesátých let hledala dnes již neexistující automobilka Pontiac způsob, jak ke své značce přitáhnout mladé řidiče. V době, kdy ještě kategorie vozů SUV byla v plenkách, vznikl koncept Stinger postavený tak, aby přes týden sloužil jako běžné osobní auto a o víkendu potěšil majitele na výletech za zábavou. Představil se v roce 1989. Kabina vozu ve svém futuristickém pojetí. Foto: Pontiac Třídveřový model je do doby svého vzniku snadno zařaditelný. Charakterizují ho přední vyklápěcí světla, malá kola s futuristicky tvarovanými disky a křiklavý zelený lak. Základní myšlenkou bylo, že řidič s ním bude jezdit přes týden v uzavřené podobě, ve volných dnech pak sundá všechny přebytečné skleněné panely a vyrazí na pláž. Inženýři se postarali o to, aby žádný volný kousek vozu nepřišel nazmar. Jako dveřní panel tak sloužila odnímatelná chladnička na nápoje. Na pláži se určitě hodilo i malé křesílko, které šlo vyjmout z útrob sedadel vozu. Na palubě byl i složený malý stoleček a plynový vařič. Piknik mohl začít. Když jeden americký časopis popsal v době představení tento vůz jako švýcarský nůž na kolech, nebyl daleko od pravdy. Kromě zmíněné výbavy měla totiž při kempování posloužit i odnímatelná baterka. Osmdesátá léta si nelze představit ani bez přenosného kazetového přehrávače s FM a AM rádiem. Dobová kresba z designového oddělení Pontiacu. Foto: Pontiac Při kempování občas může dojít k potížím, a tak byl ve voze připraven hasicí přístroj. Byly tu ale i další prvky jako ze skautské krabičky poslední záchrany. Pontiac byl vybaven lupou, sadou na šití, krabicí nářadí, boxem s kosmetikou, kompasem, plážovými taškami, deštníkem, kartáčem, hadicí, sušákem na prádlo, a dokonce hned dvěma vysavači. Vrcholem pak byla zabudovaná kalkulačka a telefon. V takovém voze už motoristu nemohlo nic zaskočit. A pokud ano, složil sedačky a vytvořil postel pro dva. Stinger navíc nebyl jen obyčejná přehlídková maketa. Pod přední kapotou měl uložený benzinový čtyřválec s nezvykle velkým objemem 3,0 litru. Motor dosahoval slušného výkonu 170 koní. Aby auto na pláži nezapadlo do písku, byla poháněna všechna čtyři kola. Řidič si mohl elektricky nastavit kokpit a přifouknout sedadla, aby byla co nejpohodlnější. Podivné jsou pětibodové bezpečnostní pásy, které bychom hledali spíše v čistě sportovním autě. Extra výbava se poskládala v docela malém interiéru. Foto: Pontiac Výbava Pontiacu Stinger se zdá z dnešního pohledu směšně zbytečná, některé prvky ale současná auta mají. Například deštník najdeme ve Škodě Superb i vozech Rolls-Royce, kde je uložen ve vyhřívaném pouzdru. Vysavač zase zabudovala do svého MPV japonská Honda, aby pomohl při uklízení zaneřáděného kufru. Takže i když se koncept nedostal do výroby, ukázal, že v autě může být téměř vše, pokud se interiér promýšlí chytře.