Máš těžké auto? Budeš platit víc. Paříž chystá radikální zdražení parkovného

Jezdíte SUV? Pak jste pro společnost i planetu větším ohrožením a budete platit víc. I tak by se dal přeložit aktuální návrh pařížské starostky. Ta se rozhodla ve svém boji proti SUV trojnásobně jim zdražit parkování nejen v centru města, ale i na jeho okraji. Jestli návrh projde, rozhodnou Pařížané začátkem února v referendu.

Od začátku prosince se po Paříži začaly objevovat provokativní plakáty se sloganem "Více, či méně SUV v Paříži? Volte 4. února!" doprovázeným siluetou zjevně Volva XC90 (byť samozřejmě bez loga automobilky). Pařížská starostka Anne Hidalgová (Socialistická strana) jimi podporuje návrh radnice francouzské metropole, podle něhož by SUV měla platit třikrát vyšší parkovné než běžná auta.

"Chceme získat zpátky veřejný prostor," cituje ji deník Le Parisien. "Je to forma sociální spravedlnosti," přidává citaci starostky britský deník The Guardian.

Za hodinové stání v centrální části Paříže by tak nově tato auta platila 18 eur, asi 440 korun, mimo centrum by byla taxa 12 eur, asi 294 korun. Za každou další hodinu by se progresivně zvedala, šest hodin v placených zónách by pak SUV vyšlo na 225 eur, asi 5,5 tisíce korun, respektive 150 eur, asi 3672 korun. O tom, jestli se tak stane, rozhodnou obyvatelé Paříže právě 4. února v referendu. Ďábel se ale skrývá v příslovečném detailu.

Celý návrh upravené legislativy je rámovaný jako boj proti SUV. Na plakátě je jeho silueta, při prezentaci návrhu na oficiálních kanálech města na sociálních sítích jsou použity fotky SUV a i v informačním shrnutí na webu radnice se téměř bezvýhradně píše o SUV. Ta jsou vinna z toho, že se průměrná hmotnost auta na francouzských silnicích zvedla za třicet let o 250 kilogramů, z vyšší spotřeby oproti normálním autům i dvakrát většího rizika úmrtí při střetu s chodcem.

Jenomže otázka pro referendum zní: "Pro, nebo proti vytvoření specifické cenové hladiny za parkování těžkých, velkých a hodně emitujících individuálních automobilů?" Jak upozorňuje třeba i francouzský motoristický magazín L’argus, SUV se tak v otázce najednou neobjevuje.

Důvodem je, že trojnásobné zdražení se má týkat nejen SUV "překračujících zákonný hmotnostní limit", ale všech aut se spalovacím nebo plug-in hybridním pohonem s hmotností přesahující 1,6 tuny. Plug-in hybridy emitující méně než 60 gramů CO2 na kilometr mají přitom aktuálně parkování zadarmo. Hmotnostní cenzus znamená, že zasažena budou nejen SUV, ale také octavie, superby a další na první pohled "normální auta". A ušetřeny nezůstanou ani elektromobily, protože by se vyšší sazba týkala všech s váhou nad dvě tuny.

Podle starostky by se zvýšení parkovného, pokud projde, mělo týkat asi deseti procent aut v Paříži a do rozpočtu by mohlo přinést až 35 milionů eur ročně. Vyjmuti z návrhu budou samozřejmě rezidenti s příslušným povolením, taxikáři na svých vyhrazených místech nebo údržbáři. Víceméně by se tak mělo nové nařízení dotknout hlavně těch, kdo do města dojíždějí, nebo turistů.

Jedno referendum už přitom za sebou Paříž v uplynulých měsících má. V dubnu rozhodovali Pařížané o zákazu elektrických sdílených koloběžek. 90 procent z těch, kteří se hlasování zúčastnili, bylo pro zákaz, takže se s nimi v ulicích francouzské metropole již nesetkáte.

Paříž by nebyla prvním francouzským městem, které parkovné vypočítává z hmotnosti vozu. Třeba Lyon má dokonce tři cenové kategorie, kam se počítají všechna auta, nikoliv jen SUV. Připomeňme také, že od příštího roku ve Francii změní systém registračních malusů, který se bude nově týkat spalovacích aut právě už od hmotnosti 1,6 tuny a také emisí od 117 gramů na kilometr. Jinými slovy, majitel nového auta při jeho registraci zaplatí více než doposud, postihne to také větší množství vozidel.