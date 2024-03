Už žádné retro, nová Jawa Geeny jde jiným směrem. Na Motosalonu je i nový Pérák

Hned několik novinek přivezla Jawa na brněnský Motosalon, který se koná až do neděle. Hlavní hvězdou stánku je model Geeny, který se od stávající produkce odlišuje třeba tím, že nesází na retrovzhled. K vidění je také nástupce Péráku, typ 350 CL Bobber.

Výkonný ředitel Jawa Moto Jiří Kraft ČTK řekl, že nová čtyřstovka Geeny představuje odklon od dosud typického retra a naznačuje nový směr vývoje značky. Model Geeny by měl být dostupný za cenu do 126 tisíc korun a spadat tak do střední cenové kategorie motorek. Právě zaměření na tento segment poznamenalo tržby Jawy Moto v loňském roce.

Zatímco mezi lety 2021 a 2022 vzrostly tržby české firmy o 42 procent na 231 milionů korun, loni klesly na 126 milionů korun.

"Pokles byl jednoznačně daný ekonomickou situací, růstem cen energií i inflací. To vše náš segment bohužel ovlivnilo, zatím co luxusní značky dopad nepocítily. Bohužel jsme neměli tak rozvinutý zahraniční obchod, aby pokles poptávky doma vyvážil," dodal Kraft.

Model Geeny je dvouválec s motorem o objemu 400 krychlových centimetrů a výkonem 31,5 kW. "Ukazuje nový směr vývoje značky, protože jsme dospěli k názoru, že retro vlna pomalu přechází a trh je retro jawami poměrně nasycený," uvedl Kraft. Základem nového stroje je motorka čínské značky Dayun, připomíná web Motorkáři.cz, s lehce upraveným vzhledem.

"I druhý nový model 350 Bobber má moderní prvky, konstrukčně vychází z modelu Pérák," představuje Jiří Kraft další novinku. Tento stroj tak pro změnu vychází z indického základu od firmy Classic Legends. Po Péráku podědil základní technické parametry, výkon by tak měl být kolem 22,5 kW, má ale třeba nový tvar sedla nebo osvětlení.

Letos se chce Jawa zaměřit na evropský zahraniční obchod a hledá po Evropě partnery. Nejvíce motocyklů Jawa se ale každoročně prodá v Indii, kde Jawa vyrábí ve spolupráci s již zmíněným indickým partnerem Classic Legends modely 300 CL, Pérák a 42. Ročně jde o desetitisíce kusů.

"Věříme, že letos se situace v Česku zlepší, lidé se nebudou děsit inflace a rostoucích cen. Naším cílem je překonat v tržbách rok 2022," doplnil výkonný ředitel. Veletrh Motosalon začal na brněnském výstavišti ve čtvrtek a potrvá do neděle.