Jaká je ojetá Škoda Rapid? Když nepotřebujete prestiž, nabídne obří kufr a snadný servis

před 2 hodinami

Je tomu šest roků nazpět, co mladoboleslavská automobilka vytrhla trn z paty všem, kteří toužili po Octavii a jejím obrovském kufru. Při nižší cenovce nabídl nový model Rapid stále příjemný jízdní projev a na poměry malých aut rekordní objem zavazadlového prostoru. Aktuálně se mezičlánek Fabie a Octavie stále častěji objevuje v nabídce ojetin. Vyplatí se o něm uvažovat?

Škoda Octavia není žádný luxus, ale její vlastnictví je alespoň v Česku vnímáno pozitivně. Hned první roky prodeje ukázaly, že Octavia se trefila svým pojetím do černého. Kombinace užitku a ceny převyšovala vždy srovnatelnou konkurenci. Časem to došlo tak daleko, že Octavia přerostla svou třídu a od Fabie se vzdálila natolik, že vznikl prostor pro další model. A tak přišel na svět Rapid, kombinující kompaktní rozměry se slušnou prostorností a velkým zavazadelníkem.



Na trh se nejdříve dostala verze liftback s kufrem o objemu 550 litrů, o rok později následovala stylovější verze Spaceback, která přinesla nové prvky výbavy a přitáhla mladší sortu zákazníků. Spokojit se je potřeba jen s 415 litry zavazadlového prostoru.



Kabina potěší slušným dílenským zpracováním a příkladnou ergonomií, vadit mohou třeba kratší sedáky nebo větší množství použitých plastů. Nepotěší ani absence některých výbavových prvků, což se týká především prvních tří ročníků. Největší obtíž pak představuje jinde jednoduchá výměna předních žárovek v hlavních světlech.

Základní pohonnou jednotkou se stal benzinový tříválec o výkonu 55 kW. Ten si pošramotil pověst ve Fabiích a byl odsouzen k nezájmu. Pod kapotou Rapidu ovšem pracuje jeho poslední verze značená písmeny MPI (dříve nesl označení HTP), která je zbavena všech nedostatků a v praxi nehrozí žádným závažným průšvihem. Rapidů s touto motorizací moc nejezdí, většinou příkladně slouží starší párům pro zdolávání krátkých vzdáleností (kilometrové proběhy jsou tak doopravdy nízké). Tříválec poslouží dobře všem, kteří toho moc nenajedou a motají se spíše kolem komína.



Čtyřválcová dvanáctistovka TSI je z jiného soudku. Narazíte na ni u každého druhého Rapidu a poskytuje daleko lepší dynamiku. Asi jste slyšeli o technických problémech motorů TSI. Na ty v případě Rapidu můžete zapomenout, výrobce problémy odstranil a pod kapotou pracují zdokonalené verze. Přesto je nutné mít na paměti, že čtyřválci nevyhovují příliš krátké jízdy - dochází pak u něj k ředění oleje benzinem. Stejně tak ideální to není ani na dálnici, kde musí kvůli ochraně katalyzátoru spalovat zbytečně bohatou směs, což zvyšuje spotřebu paliva.

Vybírat můžete z verzí o výkonu 63 kW nebo 77 kW. Liší se jen naprogramováním řídicí jednotky a použitou převodovkou. Silnější provedení má šest rychlostí a z hlediska dynamiky představuje lepší volbu. Motor 1.2 TSI dostal v rámci modernizace v dubnu 2015 řemenové rozvody a odlišné mapování řídící jednotky, což mírně zvýšilo výkon. A právě nejnovější generace motorů je sázkou na jistotu.



Zprvu museli všichni zájemci o automatickou převodovku sahat po 1.4 TSI, která jezdí překvapivě dobře, ale trápí ji celá řada problémů. Výhrou není ani samotná sedmistupňová převodovka DSG, kterou zde výrobce použil ve variantě se suchými spojkami. Ta časem zavání generálkou, což není zrovna levná záležitost (v případě automatu je lepší sáhnout po druhé generaci Fabie, která měla odolný šestistupňový automat od Aisinu). Převodovka DSG nesnáší popojíždění v kolonách jen s uvolněním brzdového pedálu. Pokud trváte na čtrnáctistovce, berte až její novou generaci (EA211 s řemenem) vyráběnou od května 2015.

Diesel 1.6 TDI není vůbec špatnou volbou. V Octavii se trápí, ale v Rapidu letí jako ďas. Narazit na něj můžete ve dvou výkonnostních verzích 66 nebo 77 kW. Obě mají pětistupňový manuál a liší se jen naprogramováním řídicí jednotky. Čtyřválec je citlivý na kvalitu nafty, ideální je tankovat u prověřených čerpacích stanic a ještě přidávat aditiva, jinak by mohly pozlobit vstřikovače, jindy zase palivové čerpadlo. Servisní náklady snižuje fakt, že v případě manuální převodovky diesel dostal pevný setrvačník. Ten při rozjezdu duní, je ovšem věčný. Největším strašákem se může stát filtr pevných částic. Pokud s Rapidem plánujete jezdit krátké trasy, o dieselu neuvažujte, jelikož se DPF nestačí regenerovat. Také je dobré mít na paměti, že diesel si bere jen o litr méně než benzinové TSI, takže ne vždy vidina úspory je reálná. Spolehlivost dieselů je nejlepší od roku 2015, kdy přišla šestnáctistovka TDI o výkonu 85 kW vybavená jinými vstřikovači.



Škoda Rapid je průměrné auto s obrovským kufrem (v případě liftbacku), které vyhoví všem, pro které je Octavia zbytečně velká a drahá. Hodně aut se taky objevilo ve firemních flotilách, kde na počítadle přibylo mnohem více kilometrů, než by dokázal najet obyčejný motorista. Mladoboleslavský počin si na nic nehraje a společenský status nezvyšuje. Oproti tomu se poměrně snadno a levně servisuje. Bonusem jsou pak živé motory, padesátilitrová nádrž a robustní podvozek. Jistou alternativou a tajným tipem může být sesterský Seat Toledo, ale to už je jiný příběh.