Italská trikolóra jako zásadní problém. Policie zabavila přes 130 elektrických Fiatů

Další problém spojený s neitalským původem některých modelů musí řešit koncern Stellantis. Nejprve musel přejmenovat SUV Alfa Milano na Junior proto, že se bude vyrábět v Polsku, teď mu zase italská policie zabavila přes 130 městských elektromobilů Fiat Topolino kvůli italské vlajce.

Italská policie zabavila auta minulý týden. Topolino se do Itálie dováží z Maroka, což byl právě důvod zabavení. Nálepka v barvách italské vlajky na dveřích vozidel by totiž podle úřadů mohla svádět k mylné domněnce o jejich původu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na mluvčího koncernu Stellantis, pod který značka Fiat spadá.

Mluvčí potvrdil zprávy médií, podle kterých 134 elektrických minivozů Fiat Topolino úřady dočasně zabavily v přístavu Livorno hned po připlutí ze severoafrické země, kde byly vyrobeny.

"Jediným účelem nálepky bylo uvést podnikatelský původ výrobku," řekl mluvčí s tím, že společnost je přesvědčena, že postupovala v souladu se zákonem. Připomněl, že design vozu, který názvem navazuje na Fiat vyráběný ve 30. letech minulého století, vznikl na italské půdě ve studiu Centro Stile automobilky Fiat a rozhodnutí vyrábět vůz v Maroku bylo jasné od ohlášení novinky.

V zájmu vyřešení všech problémů budou z vozů nálepky odstraněny, uvedl mluvčí. Dodejme pak, že lehce přes 2,5 metru dlouhé Topolino je dvojčetem mimo jiné Citroënu Ami Électrique. To znamená elektromotor vpředu s výkonem 6 kW, 5,4kWh baterku a dojezd 75 kilometrů na jedno nabití. Maximální rychlost je 45 km/h a v Itálii auto startuje na v přepočtu asi čtvrt milionu korun bez započtení ekologického bonusu.

Italská pravicová vláda a koncern Stellantis jsou kvůli výrobě vozidel ve sporu už měsíce. Řím tvrdí, že vozy uváděné na italský trh jako italské by měly být vyráběny v Itálii. Značka Alfa Romeo, která je rovněž součástí koncernu Stellantis, minulý měsíc oznámila, že mění název svého nového modelu z Milano na Junior, aby ukončila spor s vládou, která kritizovala výběr italského jména pro vůz vyráběný v Polsku.