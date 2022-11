Hyundai odstartoval prodej Ioniqu 6. K mání může být hned nebo i za rok

Na výstavě e-Mobil v pražských Letňanech ukazuje Hyundai svůj nový model Ioniq 6 ještě ve fázi prototypu, ve skutečnosti si jej už lze objednat. Výrobce zveřejnil kompletní ceník a slibuje, že kdo se trefí do "správné" konfigurace, může mít auto brzy doma v garáži.

Ioniq 6 je na pohled výjimečné auto, leckomu může na pohled připomínat porsche. Kromě skvělé aerodynamiky umí také velmi rychle nabíjet a není přehnaně drahé. Základní verze s 53 kWh baterií a výkonem 150 koní vyjde na 1 159 990 korun, špičkové provedení se 77 kWh baterií, výkonem 325 koní a pohonem všech kol je za 1 649 990 korun.

Marketingový ředitel automobilky Marek Trešl potvrzuje, že o Hyundai 6 je mezi zákazníky ještě větší zájem, než když na trh dorazil hranatý Ioniq 5. "Kdo si vybere nějaké speciality ve výbavě, může výroba trvat i rok," reaguje na otázku, jak dlouho se nyní na Ioniq 6 čeká. Jedním dechem však dodává, že vozy v běžném provedení může mít zákazník při troše štěstí třeba hned zítra.

Sousední stánek Kie vypadá neméně futuristicky. Automobilka do Letňan přivezla "nejvýkonnější Kiu v historii", model Ev6 v provedení GT. Auto s maximální rychlostí 260 km/h a zrychlením na stovku za 3,5 vteřiny ujede až 546 kilometrů a nabito má za 18 minut.

To auta značky MG přes uličku od Kie vypadají mnohem civilněji, o to víc by však mohla návštěvníky zaujmout. Čínská automobilka s britským původem vystavuje mimo jiné na pohled úplně obyčejné elektrické kombi MG5 - vtip je však v tom, že právě takové auto žádná jiná značka momentálně nenabízí. Ostatně i Číňanům to bude trvat ještě zhruba šest měsíců, než si jej budou moci převzít první zákazníci v Česku, proto marketingový ředitel MG Marek Vodička ještě nechtěl mluvit o ceně.

S tou na stánku Citroënu, kde se v české předpremiéře představuje elektrický sedan ë-C4X, nedělají žádné tajnosti. Vůz odvozený od hatchbacku ë-C4 bude stát 1 040 tisíc korun, je však k dispozici i benzinová verze, která bude o 400 tisíc korun levnější. Produktový manažer Citroënu Jindřich Hanzlík předpokládá, že Češi budou mít právě o tento vůz zájem. Kufr sice není tak dobře přístupný jako u hatchbacku, zato je ale mnohem větší, má objem 510 litrů.

Ani v expozici Renaultu nejsou v Letňanech jen čisté elektromobily. Premiéru tu má nové kompaktní SUV Austral, nástupce populárního Kadjaru. Austral bude v prodeji v hybridní i mild hybridní verzi za cenu od 770 tisíc korun, na konkurenci má recept v podobě posuvné zadní lavice a obložení přístrojové desky pravým jasanovým dřevem.

Stánek Škody je na e-Mobilu plný aut, ve skutečnosti jde o model Enyaq v různých barvách a provedeních. Výstavní premiéru tu má prototyp sedmimístného vozu Vision 7S postavený v duchu nového designového jazyka, kterým hodlá automobilka k zákazníkům promlouvat v příštích letech. Vedoucí prodeje Škody Auto Jiří Maláček na tiskové konferenci hovořil o potřebě budovat nabíjecí infrastrukturu, přičemž do budoucna prý půjde hlavně o to, aby nabíječky byly postavené na vhodných místech a měly vysoký výkon.

Škoda Auto s poskytovateli nabíjecích služeb podle Maláčka spolupracuje, například během příštích tří let by mělo v Praze vzniknout sto nových hyperchargerů v režii Pražské energetiky.