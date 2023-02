Hyundai a Kia našly způsob, jak zabránit krádežím pomocí USB. Nezabere to ani hodinu

Možná si na ten trend z loňského roku ještě vzpomenete. V Americe raketově vzrostl počet krádeží aut značek Hyundai a Kia, protože nebyla vybavená imobilizérem a nastartovat je bylo možné jakýmkoliv USB konektorem. "Popularitu" si tento způsob krádeží získal pomocí videí na sociálních sítích a celkově se dotkl více než osmi milionů automobilů. Korejské značky nyní konečně přišly s řešením.

Vypadalo to, že si s akcemi takzvaných Kia Boys či Kia Boyz, jak se jedinci chlubící se jednoduchými krádežemi různých modelů značek Kia a Hyundai z modelových let 2011 až 2021 na sociálních sítích označovali, korejské automobilky dlouho nevědí rady. První případy tohoto způsobu krádeží se udály pravděpodobně už v roce 2021, "boom" ale nastal loni s tím, jak se návody na jednoduché krádeže začaly objevovat na sociálních sítích, především TikToku.

BBC například uvádí, že tato videa ukazující krádeže, případně poškozené s jejich poničenými automobily, zaznamenala na čínské sociální síti dohromady přes 70 milionů zhlédnutí.

Obě automobilky situaci loni řešily tím, že ve spolupráci s policií začaly poskytovat majitelům potenciálně ohrožených aut zámky na volant. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (zkráceně NHTSA) uvádí, že od listopadu 2022 oba výrobci poskytli policii ve dvanácti státech přes 26 tisíc takovýchto zámků. Ty sice krádež úplně neznemožní, nicméně minimálně výrazně ztíží.

Kromě toho stejný úřad minulý týden v tiskové zprávě také informoval, že obě automobilky už mají i permanentní řešení pro poškozené automobily. Těch jsou mimochodem miliony - 3,8 milionu na straně Hyundai, a dokonce 4,5 milionu na straně Kii. Všechno to jsou auta prodaná ve Spojených státech, kde se vybrané modely v již zmíněných modelových rocích nabízely v některých výbavách bez imobilizéru.

Podmínkou bylo také startování klíčkem. Zlodějům, často mladším osmnácti let, pak už jen stačilo odstranit plastový kryt sloupku řízení a následně auto jakýmkoliv USB konektorem nastartovat. Operace na několik desítek vteřin.

Ve videích pak zloději s auty porušovali předpisy, bourali do popelnic nebo i jiných účastníků provozu, následně po několika dnech auto odstavili často na nějakém opuštěném místě. Patřičně zdemolované. NHTSA informuje, že doposud tyto krádeže vedly k nejméně čtrnácti zdokumentovaným nehodám a osmi úmrtím. O raketovém nárůstu krádeží korejských aut nemluvě.

Vedlejším produktem těchto krádeží se stal také problém s pojištěním některých modelů obou značek u největších amerických pojišťoven ve vybraných městech. Před pár týdny o tom informovala CNN.

Aby se to neopakovalo, přišly obě automobilky s bezplatnou úpravou softwaru. Ta změní fungování alarmu, který tak místo 30 sekund bude zvukem na krádež upozorňovat minutu, především ale nepůjde auto nastartovat, aniž by řidič zastrčil klíček do zapalování.

Instalace softwaru v autorizovaném servisu nezabere podle amerického zastoupení Hyundai déle než hodinu. Svolávací akce odstartovala minulý týden v úterý 14. února. Hyundai má zatím v plánu takto opravit přes milion vozidel - konkrétně Sonaty z modelových let 2015 až 2019, Elantry z modelových let 2017 až 2020 a SUV Venue z modelových let 2020 a 2021. Pro ostatní modely bude aktualizace softwaru k dispozici v červnu. Že k ní skutečně došlo, bude oznamovat nálepka na bočním skle.

Existuje také část aut, která minimálně v případě Hyundai není možné upravit. Jejich majitelům chce automobilka alespoň proplácet zámky na volant, uvádí v tiskové zprávě. Všechny nové modely obou korejských značek pak už mají delší dobu imobilizér ve standardní výbavě.

Připomeňme také, že v Evropě se obě automobilky s podobným trendem nesetkaly. Auta jsou na starém kontinentu totiž imobilizérem vybavována sériově bez ohledu na to, jestli mají startování klíčkem nebo tlačítkem.