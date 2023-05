Nejlepší auta z Rychle a zběsile. Nekonečná série dala světu i kontroverzní tuning

Oranžová Supra Briana O'Connera

V celé filmové historii byste našli jen málo aut, která jsou legendárnější než oranžová Toyota Supra čtvrté generace z prvního dílu Rychle a zběsile, který měl premiéru v roce 2001. Auto si z úplného vraku "vypiplal" jeden ze dvou hlavních protagonistů filmu Brian O'Conner v podání Paula Walkera. Tehdy byl ještě policista v utajení, který měl za cíl usvědčit zlodějskou partu kolem Dominica Toretta (hraje ho Vin Diesel).

Auto má ve filmu samozřejmě celou řadu úprav od těch vizuálních - oranžový lak je původem z Lamborghini - až po různá technická vylepšení sériového motoru 2JZ. Byla to právě tato oranžová Supra alias "nadupaná kára", jak auto v českém překladu filmu protagonisté označují (v originále 10-second car), která výrazně zvedla celosvětový zájem o toto japonské auto. Říká se také, že právě první Rychle a zběsile výrazně přispělo k nárůstu fanoušků tuningu na počátku 21. století. Zájem o auto ilustruje i fakt, že před dvěma roky se jeden z vozů použitých při natáčení prodal v aukci za 550 tisíc dolarů, dle tehdejšího kurzu zhruba 12 milionů korun.

Spojení Supry a postavy O'Connera se do filmu vrátilo. V sedmém díle, během jehož natáčení Paul Walker zahynul při autonehodě, se na pomyslné křižovatce loučí v poslední scéně filmu s Torettem právě za volantem japonské sportovní ikony. Ne už tak výrazně upravené, naopak v decentní bílé barvě. To částečně symbolizuje, že se od místy až pouťového tuningu film během let přesunul směrem ke klasickému akčnímu filmu.