Pozor na "falešné asfaltéry". Vylákají z důvěřivých lidí desítky tisíc

Působí seriózně. Představí se jako zaměstnanci stavební firmy a nabídnou zbytek asfaltu levně. Tomu je někdy těžké odolat. Zanedlouho přijedou znovu, že ochotně vyasfaltují i celý dvorek, potřebují ale zálohu. A pak se už nikdy nevrátí.

Vozidlo s cizí registrační značkou zastaví, vystoupí pánové v pracovních oblecích a helmách na hlavě. Lámanou češtinou nabídnou asfalt. Prý jim na nedaleké stavbě zbyl a je jim líto ho vyhodit. "Nechcete tu něco vyasfaltovat? Výhodně!," vysvětlují, obvykle s těžkým přízvukem. Ten bývá někdy anglický, jindy polský, rumunský či francouzský.

Nepřipravená osoba, zpočátku trochu nedůvěřivá, se může poznámkou o nízké ceně nechat zlákat. Vždyť všude se najdou nějaké výmoly, které čerstvý asfalt zahladí. Běžně se cena za m2 vyasfaltované plochy pohybuje okolo 500 korun. A když to může být za půlku, to už je velká úspora.

Pánové pak skutečně zalepí díry v chodníku, na dvorku, v areálu menší nebo střední firmy. Právě ty si ostatně vytipovávají nejčastěji, protože asfaltu opravdu zbylo jen trochu a prostranství, která by jím šla vyrovnat, bývají docela velká.

A tak se za krátký čas, obvykle do několika týdnů, ochotní "asfaltéři" objeví znovu. Teď už by bylo materiálu víc, klidně na celý dvorek, je ale potřeba stavbyvedoucímu přece jen zaplatit. Předem, samozřejmě. Třeba kolem dvaceti, třiceti tisíc. To přece není moc, když si majitel pozemku spočítá, kolik by za vyasfaltování zaplatil regulérní firmě. Vždyť ušetří.

A tak pánové v helmách vyberou zálohu… A už se nikdy nevrátí.

Zprávy o "falešných asfaltérech" se v médiích objevují pravidelně v časových vlnách. Například v roce 2021 podle serveru idnes.cz gang působící na severu Česka vyinkasoval desítky tisíc až statisíce korun. Nekvalitní asfalt se navíc po krátké době začal drolit.

Nyní nás kontaktoval čtenář z Mratína na severu Prahy, ke kterému tato skupina přijela letos v září. "Měli francouzské registrační značky, se silným francouzským přízvukem také mluvili. Vystupovali velmi seriózně, působili jako zaměstnanci nějaké velké stavební společnosti, nebo dokonce přímo stavbyvedoucí. Ale protože jsem věděl, o co jde, rovnou jsem je vypoklonkoval. Ale všiml jsem si, že opodál v ulici někomu kousek dvorku vyasfaltovali. Dá se tedy čekat, že přijedou znovu," míní čtenář, který si nepřál sdělit své jméno.

"Jedná se o modus operandi, se kterým se občas setkáváme. S ohledem na charakter jednání není tak rozšířený, protože k němu je třeba speciální techniky. Vím o jednotkách případů v rámci celé republiky," říká k těmto případům vedoucí tiskového oddělení Policie ČR Ondřej Moravčík.

Jakého přestupku se tito "falešní asfaltéři" dopouštějí, není podle Moravčíka jednoduché klasifikovat. "Vždy závisí na paragrafech, které jim jsou kladeny za vinu, a na způsobené škodě. Bez tohoto nelze výši trestu komentovat, protože se může pohybovat od peněžitého trestu až po osm let odnětí svobody," dodává.

Tuto událost ostatně řešili na Krajském ředitelství Královéhradeckého kraje.

"Mohu potvrdit, že jsme oznámení na obdobný případ v roce 2021 prověřovali. Případ jsme však založili, protože jsme nezjistili, že by se jednalo o podezření z trestného činu," říká Iva Kormošová za tamní oddělení policie.

Jak tedy správně postupovat? "Prevence je jednoduchá, pokud jsem si žádné asfaltování neobjednal, tak s žádnou takovou činností nesouhlasím a nedovolím společnosti tyto práce realizovat. V případě, že zástupci společnosti odmítají pozemek opustit, případně se chovají agresivně a nátlakově, tak je namístě volat linku 158," uzavírá radu Ondřej Moravčík.