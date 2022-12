Falešné ruské "espézetky" spatřeny i v Praze. Víme, jak postupovat, ujišťuje policie

Motoristé z Ruské federace při cestách do zahraničí rádi zůstávají v anonymitě. Originální registrační značky vozu mění za jiné, na kterých chybí nápis RUS a státní vlajka. Na článek Aktuálně.cz, který na problém nedávno upozornil, reagovalo i několik čtenářů. Jeden z nich poslal fotografii auta s upravenou značkou, kterou pořídil v širším centru Prahy.

Koupit si v Rusku registrační značku auta, která vypadá jako německá, britská nebo dokonce česká, není v současnosti vůbec těžké. Jejich výrobou se podle informací ruských novin zabývá hned několik firem, dvě takové "tabulky na přání" vyjdou na zhruba 1200 korun.

Rusové s takto pozměněnými značkami vyrážejí do zahraničí, aby unikli hněvu místních obyvatel kvůli válce na Ukrajině. Někteří je na auto montují jen ve chvíli, kdy vůz nechávají stát na parkovišti, obvykle je však používají i v běžném provozu.

"Koncem září jsem na zvláštní značku narazil v Praze, font by odpovídal českým SPZ, ale kombinace a počet znaků nikoliv," popsal redakci Aktuálně.cz svůj poznatek čtenář Pali Baran, kterému se auto na křižovatce ulic Želivského a Vinohradská v Praze podařilo zachytit i na fotografii. "Bylo zvláštní, že značka neměla EU proužek. Mohlo by to znamenat, že to je SPZ před vstupem do unie, nicméně tomu zase neodpovídala kombinace staré tabulky a nového Fordu Kuga," dodává čtenář.

Značka podle něj působila na pohled důvěryhodně, její původ umocňovala i podložka s českou reklamou. "Že by mohlo jít o napodobeninu české SPZ s ruskými údaji, mě napadlo, až když jsem ve vašem článku uviděl na fotografii stejnou kombinaci a počet čísel," podělil se Pali Baran se svým postřehem.

Čtenář Mirek z Olomouce zase redakci poslal odkaz na diskusi, která se v souvislosti s falešnými ruskými značkami vede na dopravním serveru K-Report. Z ní je patrné, že výskyt pozměněných ruských tabulek není na území Česka výjimečným jevem.

"Jízda s neplatnou SPZ je přestupek, se kterým se setkáváme poměrně často. Proto policisté velmi dobře vědí, jak v takovém případě postupovat," sdělil redakci Ondřej Moravčík z tiskového oddělení Policie ČR. Podle něj však nelze statisticky rozlišit, z jakého státu neplatná značka pochází. "Jedná se však o protiprávní jednání, za které je vysloven zákaz řízení," dodává Ondřej Moravčík.

Pokud auto přijíždějící z Ruské federace s pozměněnou SPZ způsobí na našem území nehodu, hrozí, že se poškozený nedočká náhrady škody. Když totiž řidič od nehody ujede, policie obvykle případ uzavře s tím, že se pachatele nepodařilo vypátrat. V takovém případě nelze škodu proplatit ani z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, jak potvrdila její mluvčí Veronika Pilková.

V zemích Evropské unie jsou navíc neplatné i oficiální SPZ Ruské federace, pokud jimi vybavené auto pochází z okupovaných částí Ukrajiny. Informují o tom stránky organizace Roadpol, která sdružuje dopravní policii členských států unie. V článku je i přesný návod, jak takovou značku na ulici odhalit.