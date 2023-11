Emoce kvůli nočnímu zákazu vjezdu. Pražský primátor Svoboda nechá značky zneplatnit

Pražskému magistrátu se nelíbí zákaz vjezdu do části Starého Města, které od čtvrtka zavedla Praha 1. Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nechá značky, které zakazují vjezd do pěti ulic v centru metropole, zneplatnit. Zákaz vjezdu má ulevit hluku, který je podle zastupitelů městské části dlouhodobým problémem.

Svoboda nechá zákaz prozkoumat magistrátním odborem dopravy. Značky budou zneplatněny přeškrtnutím, řekl dnes primátor po zasedání sněmu starostů městských částí. Magistrát si už podle zastupitele a předsedy dopravního výboru Martina Sedekeho (ODS) nechal poslat z Prahy 1 spis týkající se opatření. Podle Sedekeho radnice účelově využila silniční zákon. Vyjádření vedení radnice ČTK zjišťuje.

Praha 1 nechala v noci na čtvrtek nainstalovat značky zakazující vjezd mezi 22:00 a 06:00 do fakticky celé oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí (lépe je to vidět na přiložené fotografii). Cílem je omezit hluk, který v noci ruší místní obyvatele. Svoboda řekl, že magistrát o kroku Prahy 1 nevěděl.

"Já nechám ty zřízené značky zneplatnit jako takové a tento problém se předá dopravnímu odboru hlavního města. A dokud nebudu mít jejich stanovisko uzavřené, prodiskutované i na úrovni hlavního města i městské části, tak toto rozhodnutí bude platit," řekl Svoboda.

Podle Sedekeho dnes ráno město učinilo první kroky. "Byl stažen spis ze silničního správního úřadu Prahy 1, protože hlavní město má přezkumovou pravomoc nad tímto rozhodnutím. V tuto chvíli je tak zahájen přezkum, zdali je toto rozhodnutí v souladu se zákonem," řekl Sedeke. Dodal, že si prostudoval příslušné části zákona. "Osobně se domnívám, že tam došlo k účelovému využití určité části silničního zákona. A jsem tedy přesvědčen, že takovéto rozhodnutí je nezákonné," dodal.

Na hluk si podle radního Prahy 1 Vojtěcha Ryvoly (ANO) dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází velké množství nočních podniků. "Snažíme se to místo vrátit zpátky lidem, aby se tu dalo klidně žít a spát," řekl Aktuálně.cz k dopravnímu opatření. "Je to součást dlouhodobé koncepce města, kdy chceme z oblasti vyhnat hlučné turisty, kteří do Prahy jezdí kvůli pití alkoholu ve velkém množství, a přilákat ty slušné," doplnil Ryvola.

Vozy dopravní obsluhy, místních obyvatel či taxislužby do oblasti stále mohly vjet, ale každého mohli zastavit strážníci a zkontrolovat, že má důvod na místě být. Radní ve čtvrtek ČTK také řekl, že opatření radnice předem konzultovala s městskou policií, která je připravena zahájit kontroly. Souhlas podle něj získala radnice i od policistů.

Terčem zákazu jsou podle Ryvoly především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody. Opatření dává městské policii nástroj k tomu zahájit systematické kontroly a začít pokutovat ty, kteří vnímají noční cesty do historického centra jen jako povyražení. "Je to zatím to nejjednodušší, co teď můžeme udělat," řekl radní.

Někteří místní obyvatelé se ale novému nařízení podivují. "Pokud vím, nikdy se na toto téma s místními obyvateli nevedla žádná diskuse. Že je to tu celé zavřené, se dozvídám až teď od vás," řekla ve čtvrtek Aktuálně.cz Irena Benediktová, která bydlí na konci Dlouhé ulice v místech, kde přechází v Staroměstské náměstí. "Když říkají, že tu jezdí hodně aut, tak v noci tu potkáte hlavně taxíky. A těch, pokud vím, se omezení netýká. Tak k čemu celá ta buzerace vlastně je," rozčiluje se Benediktová.