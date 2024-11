Volkswagen na letošním e-Salonu: Splašený kombík a konkurent Kodiaqu za cenu Tiguanu

Na výstavišti v pražských Letňanech dnes startuje 6. ročník veletrhu čisté mobility e-Salon, který je i letos bohatý na národní premiéry. Do expozice Volkswagenu, Audi a Cupry jsme měli možnost nahlédnout už v předvečer výstavy.

Místo v hale číslo 4 na výstavišti Expo v Letňanech patří na e-Salonu tradičně automobilce Volkswagen. A v levé části její expozice už třetím rokem stávají elektrické ID.Buzzy, jako vždy lákavě barevné, ale až do loňského roku nelákavě drahé.

To se teď ale s příchodem o 20 centimetrů prodloužené verze mikrobusu změnilo. Jak upozorňuje šéfka sekce Užitkové vozy Mirka Cimrová, auto s délkou 4,9 metru, baterií s kapacitou 86 kWh a volitelně až se sedmi místy pro cestující startuje na ceně 1,2 milionu, což je jen o 51 tisíc víc než stojí kratší provedení ID.Buzzu s o něco menší baterií. Pokud by tedy někdo u elektromobilu hledal nejlepší poměr mezi cenou a vnitřním prostorem, pak by sotva dostal lepší nabídku.

ID.Buzz se v Letňanech představuje také ve sportovní verzi GTX se dvěma motory a pohonem všech kol, to samé platí také pro nejdelší model značky, ID.7 GTX v provedení kombi. Bezmála pětimetrové auto tím získalo výkon 250 kW / 340 koní, na stovku zrychlí za 5,5 vteřiny a na jedno nabití díky nízké aerodynamické karoserii urazí 575 kilometrů.

Vedle čistě elektrických volkswagenů mají v Letňanech premiéru hned tři plug.in hybridní modely. Podle jednatele společnosti Porsche Inter Auto Jana Hurta dochází k až nečekanému oživení zájmu o auta s touto technikou: "Za tři čtvrtě roku dodal Volkswagen celosvětově 192 tisíc plug-in hybridů, což znamená meziroční nárůst o devět procent. Ukazuje se, že pro řadu motoristů představují vítaný mezistupeň mezi spalovacími auty a elektromobily."

Nová generace pluginů od Volkswagenu má oproti minulosti podstatně větší baterií s kapacitou 20 kWh a také stejnosměrné DC dobíjení. Čistě na elektřinu tak ujede i více než 100 kilometrů, a protože umí energii také rychle doplnit, může častěji než kdy dřív jezdit v čistě elektrickém režimu.

To platí i o novém velkém SUV Tayron, které je v Česku také vůbec poprvé. Nástupci Tiguanu Allspace se svítícím logem VW na přídi i zádi stojí v cestě Škoda Kodiaq, se kterou sdílí stejnou platformu i techniku.

Aby Volkswagen novinku na domácím trhu podpořil, dá mimořádnou slevu každému, kdo si auto v plug-in hybridní verzi objedná do konce roku: Dostane jej za cenu, jakou by zaplatil za stejně vybavený, o 23 centimetrů kratší Tiguan, tedy 1 165 900 korun.

Jak vyplynulo z včerejší tiskové konference, za prvních deset měsíců letošního roku bylo v Česku registrováno 532 nových elektromobilů Volkswagen, 66 elektroaut Audi a 15 bateriových vozů španělské značky Cupra. Ta letos podle jejího tuzemského šéfa Aleše Nováka překonala v Česku v prodejích značku Seat, ze které před několika lety vzešla.

Další novinky Volkswagenu, Audi a Cupry najdete v galerii, zpravodajství z prvního dne e-Salonu, kde je očekáváno zveřejnění cen důležitých modelů, přineseme během odpoledne.