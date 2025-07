Putinovi se tito Rusové mohou vymstít. Rozhodne jejich nálada a ruble

Ztráta milionu vojáků na Ukrajině neznamená pro Kreml téměř nic. Každý měsíc nabírá víc lidí, než kolik jich pohřbí nebo pošle do nemocnice. Může se mu ale stát, že se karta obrátí.

"Ruská armáda se rozrůstá, i když trpí ztrátami, které by prakticky pro jakoukoli jinou armádu byly katastrofální," píše americký novinář David Axe pro server Euromaidan. Velitelé ruského vládce Vladimira Putina vrhají pěšáky do útoku s nadějí, že někteří prorazí obranu. Když se to nezdaří, přivážejí další.

Kremlu se podařilo motivovat více než milion mužů, aby se přihlásili do války, v níž umírá 30 000 Rusů měsíčně. Minimálně stejný počet ale Rusové nabírají. Vzhledem k tomu, že se mnoho zraněných nakonec vrátí do první linie, má Putin pro agresi víc lidí, než kolik jich ztratí. Podle velitele amerických armádních sil v Evropě, generála Christophera Cavoliho, čítá nyní ruský kontingent na Ukrajině kolem 600 tisíc vojáků.

Putin loni zvýšil základní bonus za odvod na 400 tisíc rublů (5100 dolarů), což představuje deset měsíčních příjmů průměrného Rusa. Průměrný bonus je pak mnohem vyšší: 1,4 milionu rublů (17 800 USD). To jsou pro mnoho Rusů téměř tři roky příjmu.

"Rekordní nábory jsou poháněny vysokými vstupními bonusy a spekulacemi, že válka brzy skončí," vysvětlil zájem Rusů najmout se za peníze Janis Kluge z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní otázky. Nikdo s jistotou ale neví, jak dlouho budou tyto platby a dobrá nálada udržitelné.

Ruská válečná ekonomika se nebezpečně blíží přehřátí. Štědré vládní výdaje neznamenají jen odměny za vstup do armády. Platí se z nich také zbrojní zakázky, které udržují v chodu miliony pracovních míst. A jejich dostatek zatím zajišťuje kladný postoj ruských civilistů k válce, i když pohřbívají na Ukrajině své krajany.

Válečný stav však není vždy efektivní, protože se utrácí stále více peněz za munici, která se spotřebovává, a vozidla, která vybuchují. Ministr financí Anton Siluanov slíbil, že udrží zvýšené vojenské výdaje i v době, kdy nestálé ceny ropy a škody způsobené útoky ukrajinských dronů snižují příjmy z vývozu energií a hospodářský růst o více než polovinu ve srovnání se situací před rokem.

Putin se už podíval i do kapes obyčejných Rusů, když loni zvýšil daně z příjmů fyzických a právnických osob. Kremelský vládce musí platit válečný průmysl a bonusy za odvody, aby udržel u lidí pozitivní náladu. Pokud peníze dojdou, může se nálada mezi běžnými Rusy zhoršit a silný nábor se může zhroutit.

Rusko by pak mohlo ještě změnit politiku a sáhnout si pro brance, které každoročně odvádí na povinnou vojenskou službu. "Abychom pochopili, jak nepopulární a destabilizující by to pro Rusko bylo, podívejme se na Ukrajinu (kde velmi pokulhává mobilizace). Kreml chce dobrovolníky. Je ochoten - a prozatím i schopen - za ně platit," tvrdí David Axe pro Euromaidan.

