Bude Nio čínskou Teslou a překvapí Evropu elektrickými auty? Vyzkoušeli jsme ET7

Jaromír Mindl

Čína je elektromobilovým světovým lídrem a každým rokem se objevují nové značky a automobilové start-upy, které se snaží získat svůj podíl na trhu. V tuto chvíli jich v Číně existuje více než sto. Značky často rekrutují zaměstnance z tradičních automobilek, ale také se objevují noví, výhradně na elektromobilitu zaměření výrobci.

Čínu ženou k masivním investicím do elektromobility pragmatické důvody. Asi si pamatujete obrázky z čínských měst, která byla plná smogu a lidé nosili roušky už dávno před pandemií covidu. O Číně se mluvilo jako o největším celosvětovém znečišťovateli. Zároveň se tato země snaží snížit závislost na dovozu ropy. A hlavně jí nahrává opožděný vývoj evropských automobilek.

Podívali jsme se na dva hlavní modely jedné z nejvýraznějších začínajících automobilek na čínském trhu, společnosti Nio. Ta je už několik let také na evropském trhu a dále rozšiřuje svou působnost. V současnosti je zastoupena v Norsku, Švédsku, Dánsku, Nizozemsku a Německu. Vstup na další trhy včetně toho českého je zřejmě jen otázkou času.

Čínské elektromobily Nio působí velmi evropsky, a to především v kabině. Jde o bezpochyby vizuálně výraznou značku, na které se podepisují evropští designéři v Mnichově. Vždyť šéfdesignérem je Kris Tomasson, který dříve pracoval pro BMW a Ford.

Vyzkoušeli jsme Nio ET7

Vlajkovou loď ET7 jsme měli možnost i krátce otestovat během zákaznických jízd v Mnichově, kde se nachází pro Čechy jeden z nejbližších autosalonů, které automobilka nazývá Nio House. Další pak najdete v Berlíně, Frankfurtu nebo Düsseldorfu, kde otevřel docela nedávno.

Tyto showroomy jsou umístěny většinou v centech měst a vypadají velmi luxusně. Je v nich možné zdarma otestovat jakýkoliv model, který se v Německu prodává. Jednoduše vám po registraci a zapsání vašich údajů předají klíče od auta a můžete si v rámci dohodnutého časového limitu jet, kam uznáte za vhodné. My jsme s ním za dvě hodiny ujeli asi 60 kilometrů po Mnichově a nejbližším okolí.

Jedná se o největší sedan s délkou přesahující pět metrů. V interiéru je nesmírně tichý, což je typické pro všechny elektrovozy, avšak u ET7 přispívají k minimalizaci hluku pronikajícího do kabiny navíc dvojitá lepená skla na všech bezrámových dveřích. Posádka si užívá hudbu z celkem 23 reproduktorů s prostorovým zvukem s technologií Dolby Atmos.

Auto lze nastavit v několika režimech zrychlení a vzduchového odpružení: od Eco módu až po Sport+, kdy auto vystřelí z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy. To je na téměř 2,5tunové auto ohromující hodnota.

Vnitřek je prostorný a na zadních sedadlech se pohodlně usadí i osoby s vyšší postavou. Možnou nevýhodou může být vyšší posez, který je důsledkem speciální technologie výměny baterií ve výměnných stanicích, ke které se ještě dostaneme.

Většina funkcí se ovládá, podobně jako u elektromobilů jiných značek, na centrálním displeji. V případě Nio ET7 se jedná o velký čtvercový displej s úhlopříčkou 12,8 palce. Odezva je dokonalá a vše reaguje velmi rychle. Kromě tohoto centrálního displeje je tu ještě 10,2palcový displej namísto klasických budíků s informacemi o rychlosti, okamžité spotřebě a situaci na silnici. Bonusem je ještě průhledový displej, což je možná jedna ze slabin vozu.

I když se snažíte nastavit si volant sebelíp, vždy zakrývá určitou částí výhled na informace před ním. Působí to docela rušivě, protože údajů je na něm opravdu hodně.

Velké Nio ale celkově působí jako prémiové auto, které umí cestovat pohodlně a zrychluje jako supersport. A to za cenu, která je značně nižší než u velmi srovnatelných aut, jako je Tesla Model S nebo Mercedes-Benz EQE. Při srovnatelné výbavě a podobném dojezdu mají tyto elektromobily cenu o více než půl milionu vyšší. Porovnání aut v tabulce níže.

Nio ET7 Tesla Model S Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ BMW i5 M60 xDrive Zrychlení (0-100 km/h) 3,8 s 3,2 s 3,5 s 3,8 s Využitelná kapacita baterie 90 kWh 95 kWh 90,6 kWh 81,2 kWh Dojezd 580 km 634 km 525 km 515 km Nabíjecí výkon 140 kW 250 kW 170 kW 205 kW Doba k nabití (10-80 %) 40 min 30 min 28 min 30 min Délka 5101 mm 5021 mm 4964 mm 5060 mm Zavazadlový prostor 363 l 709 l 430 l 490 l Přední zavazadlový prostor Ne 89 l Ne Ne Cena od 2 220 000 Kč (přepočet) 2 700 900 Kč 3 004 430 Kč 2 523 300 Kč

Z výše uvedeného přehledu je vidět, že Nio ET7 je o několik set tisíc levnější. Je ale fér zmínit i nevýhody. Patří mezi ně například zdaleka nejmenší zavazadlový prostor a nižší maximální úroveň nabíjení stejnosměrným proudem. To znamená, že řidič stráví u nabíjecích stanic delší dobu.

Ceník Nia je ale velmi jednoduchý. Kupujete vždy maximální verzi s maximálním výkonem, neexistují žádné slabší motorizace. Je možné si pořídit i ET7 s menší 75kWh baterií, která na ceně ušetří v přepočtu kolem 214 000 korun a cena vozu se dostane lehce nad dvoumilionovou hranici.

Zajímavou možností je pořídit Nio bez baterie a využít tak možnosti si baterii pronajmout. V tu chvíli ET7 za vyjde 1,662 milionu korun a měsíčně se platí čtyři tisíce za 75 kWh baterii (využitelných 70,5 kWh) anebo 6900 korun za 100kWh kapacitu (využitelných 90 kWh). Právě v tom tkví hlavní rozdíl této čínské značky oproti ostatním automobilkám.

Nio staví v Číně a nyní již i po Evropě tak zvané výměnné (battery-swap) stanice. Do roku 2025 by jich mělo být na starém kontinentu kolem tisícovky. Aktuálně je například v Německu kolem dvanácti stanic.

My jsme testovali Nio ještě v době, kdy zrovna v Mnichově nebyla výměnná stanice v provozu, zkusíme se některé z nich v budoucnu zastavit znovu. Vypadají jako větší garáže, auto do nich samo automaticky najede a do pěti minut odjíždí s novou nabitou baterii.

V každé výměnné stanici je připraveno k prohození až 13 baterií různých kapacit (75 kWh nebo 100 kWh). Výhoda pro zákazníka je jasná: pokud se chystá na delší cesty, v této výměnné stanici jednoduše vymění svoji 75kWh baterii za větší a na toto období pak platí pouze zvýšený měsíční poplatek. To však není možné, pokud svoji baterii vlastní a nepronajímá si ji.

Říkáte si, jaká je pak pro Nio výhoda držet v oběhu baterie nijak nevyužité? Jak sdělili technici na místě, baterie ve výměnné stanici nejsou zcela nečinné. Mohou se nabíjet v době levné energie a opět předávat energii do vlastních nabíjecích stanic v okamžiku, kdy je cena energie naopak vysoká. Tudíž slouží zhruba jako baterie k fotovoltaické elektrárně.

Vyplatí se tedy výměnné stanice Nio, nebo je to slepá ulička? To ukáže až čas, každopádně jde o automobilku, která rozjela svoji expanzi do Evropy ve velkém stylu. Vlaková loď ET7 je designem i zpracováním srovnatelná se současnými prémiovými modely v Evropě.

Následující tabulka ukazuje přehled všech dovážených modelů na německém trhu.

ET5 ET5 Touring ET7 EL6 EL7 Počet motorů 2 2 2 2 2 Systémový výkon 360 kW 360 kW 480 kW 360 kW 480 kW Zrychlení (0-100 km/h) 4,0 s 4,0 s 3,8 s 4,5 s 3,9 s Nejvyšší rychlost 200 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h Dojezd (75kWh baterie) 456 km 456 km 445 km 490 km 391 km Dojezd (100kWh baterie) 590 km 590 km 580 km 529 km 509 km Cena auta bez baterie 1 127 223 Kč 1 127 223 Kč 1 658 797 Kč 1 269 609 Kč 1 753 721 Kč Cena baterie (75 kWh) 284 772 Kč 284 772 Kč 284 772 Kč 284 772 Kč 284 772 Kč Měsíční pronájem baterie (75 kWh) 4011 Kč 4011 Kč 4011 Kč 4011 Kč 4011 Kč Cena baterie (100 kWh) 498 351 Kč 498 351 Kč 498 351 Kč 498 351 Kč 498 351 Kč Měsíční pronájem baterie (100 kWh) 6858 Kč 6858 Kč 6858 Kč 6858 Kč 6858 Kč Cena auta s 75kWh baterií 1 411 995 Kč 1 411 995 Kč 1 943 569 Kč 1 554 381 Kč 2 038 493 Kč Cena auta s 100kWh baterií 1 625 574 Kč 1 625 574 Kč 2 157 148 Kč 1 767 960 Kč 2 252 072 Kč

*Všechny ceny jsou přepočteny z eur na koruny.